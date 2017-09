Tarp : Wahlkampf-Endspurt mit Podiumsdiskussion

vergrößern 1 von 5 Foto: Staudt (3) 1 von 5







erstellt am 19.Sep.2017

Am kommenden Sonntag sind 228 649 Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg aufgerufen, für ihren Wahlkreis 1 einen Kandidaten direkt in den Bundestag zu wählen und zudem ihre Stimme für eine Partei abzugeben. Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich zwar erst kurz vor Mitternacht feststehen, schon jetzt aber lässt sich ein Rekord voraussagen: Nie zuvor hat es so viele Briefwähler gegeben. „Wir haben im ersten Durchgang 46 000 Umschläge geordert und inzwischen bereits nachbestellt“, erklärte Rainer Albrecht aus dem Wahlamt der Kreisverwaltung. Obwohl in diesen Bestellungen reichlich Puffer vorhanden ist, rechnet er mit einem Briefwahlanteil von mindestens 15 Prozent. „Und das ist schon eine ganz beachtliche Zahl.“

Zur Wahl stehen zwölf Parteien und sieben Direktkandidaten. Um die Stimmen für den direkten Einzug ins Parlament werben Petra Nicolaisen (CDU), Clemens Teschendorf (SPD), Peter Wittenhorst (Grüne), Christian Lucks (FDP), Hermann Soldan (Linke), Frank Hansen (AfD), der Schleswiger Ratsherr Arne Olaf Jöhnk (Freie Wähler) und der Einzelbewerber Uwe Krüger-Winands. Den direkten Einzug in den Bundestag schafft nur einer dieser Kandidaten – der mit den meisten Stimmen.

In den vergangenen Wochen haben viele der Kandidaten auf unterschiedlichen Wegen versucht, sich den Wählern bekannt zu machen. Heute Abend gibt es nun für die Wähler die Chance, den einzelnen Kandidaten auf den Zahl zu fühlen. Unsere Zeitung hat die sechs Kandidaten zu einer Podiumsdiskussion geladen, deren Parteien bereits im Bundestag vertreten sind oder sich realistische Chancen ausrechnen dürfen, es diesmal zu schaffen. Petra Nicolaisen, Clemens Teschendorf, Peter Wittenhorst, Christian Lucks, Hermann Soldan und Frank Hansen stellen sich zunächst kurz den Fragen der beiden Redaktionsleiter Carlo Jolly (Flensburger Tageblatt) und Alf Clasen (Schleswiger Nachrichten / Schlei Bote). Danach stellen sich die Kandidaten den Fragen des Publikums. Die Diskussion beginnt heute um 18.30 Uhr im Landgasthof Tarp (Bahnhofstraße 1). Einlass ist ab 18 Uhr.

Nach dem direkten Aufeinandertreffen haben die Parteien noch bis zum Sonnabend Zeit, um Wählerstimmen zu werben. Höhepunkt der vielfältigen Aktivitäten ist der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Kappeln. Am morgigen Mittwoch gegen 16 Uhr beginnt das Vorprogramm, um 17 Uhr wird die Regierungschefin auf der Bühne am Nordhafen erwartet, vor der idyllischen Kulisse der Schleibrücke. Nach einer knappen Stunden ist sie dann schon wieder unterwegs nach Hamburg, wo der nächste Wahlkampfauftritt ansteht.