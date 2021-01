Neuberend : Wacken-Familie sucht Stammzellenspender für Metal-Fan Marc

Im Oktober erhielt Marc die Diagnose, dass er Blutkrebs hat. Jetzt suchen die WOA-Macher einen Stammzellenspender.

von Sönke Rother

20. Januar 2021, 16:18 Uhr

Neuberend/Wacken | Der 50 Jahre alte, an Leukämie erkrankte Marc Wandel aus Neuberend erhält jetzt Unterstützung aus der Metal-Szene. Seit Mitte Oktober weiß er um seine lebensbedrohliche Krankheit (wir berichteten). Schnell war klar, dass er eine Stammzellenspende benötigt. Gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und der Familie wurde eine Online-Registrierungsaktion auf die Beine gestellt.

Und jetzt werden auch die Macher des legendären Wacken-Festivals aktiv. Marc ist nämlich Metal-Fan und besucht seit 1991 mit Freunden und seinem Bruder das weltgrößte Metal-Festival, das Wacken Open Air (WOA). In der Szene ist der Stand in der Metal-Hand auf dem Festival ein echter Hingucker. Und bei Metal-Fans ist Marc besser unter seinem Spitznamen „Warze“ bekannt.

Seit Jahren unterstützen die WOA-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner die DKMS bei der Suche nach geeigneten Spendern. Die Metal-Ikonen sind im besonderen Maß im Kampf gegen Blutkrebs engagiert. Auslöser war die Erkrankung von Melissa, Tochter des 2018 verstorbenen Produktionsleiters Thomas Hess. Seit 2014 nimmt das WOA im Kampf gegen die Krankheit eine besondere Stellung ein: Seit Beginn der Kooperation haben sich bereits mehr als 10.000 Metal-Fans als potenzielle Stammzellspender registriert. 54 von ihnen haben sogar schon Stammzellen gespendet – und so Patienten auf der ganzen Welt Hoffnung gegeben.

„Die DKMS rockt, weil sie schwerkranken Menschen eine zweite Chance gibt! Krebs kann jeden treffen und dann kann es das eigene Leben retten, wenn jemand irgendwo auf der Welt dazu bereit ist, zu helfen“, sagt WOA-Gründer Thomas Jensen. „Jetzt braucht Warze unsere Hilfe. Leute, ich baue auf euch, registriert euch und rettet vielleicht schon bald ein Leben. Die Metal-Familie lässt niemanden allein!“

Marc ist dankbar für die große Welle der Hilfsbereitschaft. „Corona hat für viele das Leben durcheinandergebracht. Bei mir war es die Diagnose Blutkrebs“, sagt er. Aber Marc gibt die Hoffnung nicht auf: „Ich kann überleben – ich brauche nur euch! Mein Motto ist immer: Nicht zögern – handeln. Jetzt seid ihr gefragt“, appelliert er nicht nur an die Metal-Fans.

Marc möchte mit seiner Partnerin und seinem Hund „Bo“ noch viele Fahrten in seinem Wohnmobil unternehmen. Er hofft, dass er wieder gesund wird, viele Orte und fremde Menschen kennenlernen – und zum nächsten Wacken Open Air fahren kann. Sein Motto: „Rain or Shine – wir sehen uns in Wacken.“

INFOKASTEN

In Corona-Zeiten ist alles anders. Registrierungsaktionen vor Ort gibt es nicht. Seit März 2020 wird die Aktion online veranstaltet. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich mit wenigen Klicks unter www.dkms.de/wacken die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend zurücksenden. Aufgenommene Daten stehen weltweit für Patienten zur Verfügung. Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders oder Spenderin Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. Das Spendenkonto findet sich auf der Internetseite der DKMS.