Avatar_shz von Tina Jäger

16. Februar 2020, 15:13 Uhr

Busdorf | Der Ortskulturring Busdorf lädt zu einem kostenlosen Vortrag des Rechtsanwalts und Notars a. D. Frank Noetzel aus Schleswig ein. Unter dem Titel „Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung – wer verwaltet meine digitalen Daten?“ referiert dieser heute um 19 Uhr in einem Klassenraum der Schule am Margarethenwall in Busdorf, Schulstraße 19. Eine Anmeldung beim OKR-Vorsitzenden Knud Hansen unter Telefon 0 46 21 / 3 74 46 oder per E-Mail an hansen.busdorf@t-online.de ist erwünscht.