Aktivregion Schlei-Ostsee : Vorstandswahl: Svenja Linscheid führt künftig die Aktivregion

Hans-Werner Berlau gibt den Vorstandsposten der Lokalen Aktionsgruppe nach 20 Jahren ab.

21. Oktober 2020, 17:51 Uhr

Steinbergkirche | Die jüngste Mitgliederversammlung der Aktivregion Schlei-Ostsee stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Hans-Werner Berlau, dem bisherigen Vorstandschef der Lokalen Aktionsgruppe (LAG). Der Staffelstab ging – nach rund 20 Jahren Berlau-Ära – nach einmütigem Votum in weibliche Hände über. Neue Vorstandsvorsitzende ist die 48-jährige Amtsdirektorin Svenja Linscheid vom Amt Südangeln.

In ihrer Laudatio für Hans-Werner Berlau würdigte Linscheid dessen nimmermüde Begeisterungsfähigkeit und Überzeugungskraft in seiner langen Amtszeit und sagte: „Der Kapitän geht von Bord. Auch wenn in all den Jahren manchmal der Wind von vorne kam, hat er nie aufgegeben.“ Er habe sich stets um das Wohl der Menschen und die Entwicklung des Landschaftsraumes beiderseits der Schlei eingesetzt und mit seinen Entscheidungen und Taten kraftvoll überzeugt. Zum Abschied überreichte Svenja Linscheid ihrem Vorgänger einen Korb, symbolisch gefüllt mit vielen Erinnerungen.

Zum ersten Stellvertreter der neuen „Kapitänin“ wurde Amtsdirektor Gunnar Bock vom Amt Schlei-Ostsee in Eckernförde gewählt. Zweiter Stellvertreter ist ab jetzt Stefan Wesemann von der IHK Schleswig.

Dem en bloc gewählten neuen Vorstand gehören aus außerdem Dr. Julia Pfannkuch (Stadt Schleswig), Corinna Graunke (Stadt Kappeln), die Amtsvorsteher Thomas Johannsen (Geltinger Bucht), Peter Martin Dreyer (Kappeln-Land) und Thomas Detlefsen (Amt Süderbrarup) sowie Amtsvorsteherin Anke Gosch (Amt Haddeby) an. Für die Bereiche Wirtschaft- und Sozialpartner sind nun im Vorstand vertreten: Hans-Christian Green (Fischerei-Experte), Jürgen Kühl (Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde), Stefan Wesemann (IHK), Ilse Langmaack-Hopmann (Landfrauen-Kreisverband Schleswig-Flensburg), Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim (Schleswig), Heinrich Nissen (Heimatverein Angeln), Max Triphaus (Ostseefjord Schlei GmbH), Kai Schmidt (DRK-Kreisverband Schleswig-Flensburg) und Jens Koll (Naturpark Schlei).

Zu Beginn der Versammlung hatte Hans-Werner Berlau eine letzte Jahresbilanz gezogen und dargelegt, dass in Corona-Zeiten die Termine in den Gremien nur spärlich wahrgenommen werden konnten. Für die Zukunft mahnte er die dringend notwendige Verbesserung der Wasserqualität der Schlei an. Diese Sorgen hatte er auch dem Landesumweltausschuss in Kiel vorgetragen. Schwerpunkte der Arbeit werden die Bereiche Tourismus, Bildung und Daseinsvorsorge bleiben.

Für die jüngsten 13 Projekte mit einem Volumen von rund 1,5 Millionen Euro seien Fördermittel von 450.000 Euro losgeeist worden. Als neues Mitglied in der LAG Aktivregion hieß Berlau den in Schleswig ansässigen Landwirtschaftlichen Buchführungs-Verband willkommen.

In der nachfolgenden Vorstandssitzung wurde beschlossen, aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) 180.000 Euro zu beantragen. Zehn Prozent aus dem regionalen Budget sollen an Eigenmitteln in Kleinprojekte fließen. Ein externes Planungsbüro wird hinzugezogen. Fest steht nach Aussage von Mathias Heintz von der LAG-Geschäftsführung auch im Arbeitsjahr 2021: Konzepte und bewegliche Gegenstände werden nicht gefördert.

Ganz aktuell: In trockenen Tüchern ist die Finanzierung eines 430.000 Euro teuren Hauptprojekts: Die Europäische Union hat einen Zuschuss von 85 Prozent für den Neubau des historischen Kappelner Heringszauns bewilligt (15 Prozent trägt die Stadt). Vorstandsmitglied Hans-Christian Green, verantwortlich für das LAG-Ressort Fischerei, betonte: „Wir sind sehr froh, dass der Bauauftrag bereits vergeben ist.“ Es werde mit der Fertigstellung schon im Mai 2021 gerechnet – rechtzeitig also, wenn der Hering wieder zum Laichen in die Schlei kommt.