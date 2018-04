Vorstandsmitglieder erhalten Entschädigung

von

12. April 2018, 16:33 Uhr

Auf seiner Jahresversammlung beschloss der Verein Haus & Grund Satrup eine Entschädigungsverordnung für die Vorstandsmitglieder mit dem Ziel, die Kosten für die Vorhaltung persönlicher Büroausstattung abzugelten. Zu der Versammlung hatte der Vorsitzende Harald Krabbenhöft die Anwesenden, insbesondere die Gäste Alexander Blazék und Mittelangelns Bürgermeisterin Britta Lang, begrüßt. Landesverbandsdirektor Blazék und Bürgermeisterin Lang referierten darüber, wie der ländliche Raum attraktiver gestaltet werden könnt. Als Zweckverbandsvorsitzende wies Lang auf die für den ländlichen Bereich so wichtige Breitbandversorgung hin und kündigte an, dass der Träger, der bereits feststehe, nach Ablauf entsprechender Einspruchsfristen auch bekannt gegeben werde. Sie wies erneut darauf hin, dass eine Anschlussquote der als unterversorgt geltenden Außenbereiche aller drei Gemeinden, also Mittelangeln, Sörup und Schnarup-Thumby, von mindestens 60 Prozent Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens sei.

Der Landesverbandsdirektor Blazék ging auf umfangreiche Fördermöglichkeiten für Hausbesitzer, darunter Fördermittel für den Einbruchschutz, ein. Er wies darauf hin, dass es nähere Auskünfte beim Verein Haus & Grund gebe.