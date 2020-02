Siedlergemeinschaft Jagel : Vorsitzender Max Stammer gibt Amt auf

Der Vorsitzende und seine Frau Kerstin ziehen sich aus der Vorstandsarbeit zurück. Für die Spitzenposition fand sich kein Nachfolger.

16. Februar 2020, 17:11 Uhr

Jagel | Sechs Jahre führte Max Stammer den Verein der Siedlergemeinschaft in Jagel. Ebenso wenig wie seine Ehefrau Kerstin Stammer, die das Amt der Schriftführerin inne hatte, stellte er sich aber nun mehr zur Wiederwahl bereit. „Alles hat seine Zeit. Wir ziehen uns nur aus dem Vorstand zurück. Wir werden jedoch weiterhin die volle Unterstützung für den Vorstand und die Veranstaltungen einbringen“, sagte Max Stammer.

Als Wahlleiter übernahm Dietmar Dollase, Vorsitzender der benachbarten Siedlergemeinschaft aus Schuby, die Geschicke der Versammlung, die im Hotel zum Norden in Jagel stattfand. Doch ein Nachfolger für Max Stammer konnte auch an diesem Abend nicht gefunden werden. Der Posten blieb vakant, während das Amt der Schriftführerin mit Britta Holstein besetzt werden konnte. Stellvertreter Mick Burkhard wird nun vorerst die Leitung der Gemeinschaft übernehmen, bis sich jemand aus den Reihen der Mitglieder dafür findet. Als Kassenwartin verbleibt Irmgard Fleisch, die einstimmig gewählt wurde.

Viel Lob für ihr geleistetes Engagement erhielten Kerstin und Max Stammer von Bürgermeister Jörg Meier. Eine Reihe von Veranstaltungen trug dazu bei, dass die Mitgliederzahl der Siedlergemeinschaft in den vergangenen sechs Jahren gestiegen ist – von 60 auf 90 Familien. 270 Menschen aller Altersgruppen sind dem Verein verbunden.

Zur Reihe der Veranstaltungen, die vom Siedlerbund organisiert werden, gehört das Faschingsfest für Kinder und Jugendliche, das am Sonnabend, 29. Februar, um 14.30 Uhr für die Kinder und 19 Uhr für die Jugendlichen im Gemeindehaus beginnt. Zudem begrüßt der Verein zum „Heißeweckenessen“ und Silvesterfest, veranstaltet Fahrrad- und Kanutouren, organisiert regelmäßig Ausflüge oder lädt zum Flohmarkt oder Musikveranstaltungen in den Bürgerpark. Das Kinderfest findet am Sonnabend, 8. August, ab 14.30 Uhr statt. „Musik im Park“ ist für Freitag, 14. August ab 19 Uhr geplant. „Wir haben eine lebendige Siedlergemeinschaft mit etlichen Veranstaltungen, die sich durch das ganze Jahr ziehen und damit einen wertwollen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leistet“, sagte Bürgermeister Meier und dankte allen Beteiligten dafür.