Vier tolle Tage : Vorhang auf für die Wikingertage!

Bis Sonntag sind die Königswiesen fest in der Hand der Wikinger und Tausender Besucher.

von Sven Windmann

09. August 2019, 09:08 Uhr

Schleswig | Nachdem es am Morgen und in der Mittagszeit immer mal wieder ordentlich geschüttet hatte, blieb es gestern am Nachmittag weitgehend trocken – und so ließ sich zur Eröffnung der Wikingertage sogar die Sonne blicken. „Ich hoffe, Thor ist uns jetzt besser gesonnen“, sagte Veranstalter Stephan Vollbehr und richtete seinen Blick gen Himmel. Gemeinsam mit seinem Mitstreiter Kaj-Uwe Dammann sowie Bürgermeister Arthur Christiansen und Stadtmanager Helge Schütze begrüßte er die zahlreichen Besucher, die sich bereits Donnerstag auf den Königswiesen eingefunden hatten. Besonders viele Familien hatten den Weg ans Schleiufer gefunden. Sie wurden in der Arena am Luisenbad gleich mit mehreren Kampfshows und Waffenkunde-Vorführungen (Foto) unterhalten. „Ich freue mich auf eine tolle Veranstaltung hier bei uns am Schleiufer“, sagte Christiansen. Die Wikingertage enden am Sonntagabend. Nach vielen Jahren gibt es in diesem jahr endlich auch wieder Wikingertheater zu sehen - heute abend um 18.30 Uhr!