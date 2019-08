Ferienaktion : Vorhang auf für das Schleswiger Sportcamp

300 Kinder können sich eine Woche lang in 16 Sportarten ausprobieren.

von Sven Windmann

04. August 2019, 16:54 Uhr

Schleswig | Es ist angerichtet: Gestern haben zahlreiche Betreuer, Eltern und Mitglieder des Organisations-Teams die Zeltstadt für das Schleswiger Sportcamp auf dem Fußballplatz der Domschule aufgebaut. Von heute bis Freitag können sich nun erneut 300 Kinder in 16 verschiedenen Sportarten ausprobieren. Bereits seit 2011 bietet der Kreissportverband diese Aktion an. Vom Beach-Volleyball über Judo und Tennis bis hin zum Cheerleading und Video-Clip-Dancing konnten die Kinder auch diesmal wieder aus einem bunten Mix wählen. Mehrere Sportvereine aus der Stadt und dem Umland beteiligen sich an der Aktion, die heute mit dem bereits traditionellen Umzug durch die Schleswiger Innenstadt beginnt. Danach verteilen sich die Gruppen auf die verschiedenen Plätze und Turnhallen in der Stadt. Auf dem Domschulsportplatz wird zusammen gefrühstückt und Mittag gegessen. Zudem finden hier Gemeinschaftsaktionen wie etwa der morgendliche Sportcamp-Aufwärm-Tanz statt. Für das Essen sorgt erneut das Helios-Klinikum. Hinzu kommen zahlreiche weitere Sponsoren.