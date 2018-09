Schleswig : Vorbilder im Straßenverkehr

Die Kreisverkehrswacht in Schleswig ehrte eine Reihe verdienter Kraftfahrer, die seit 30 Jahren und mehr auf den Straßen unfallfrei unterwegs sind.

von shz.de

20. September 2018, 16:26 Uhr

Wer einen Punkt beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg gesammelt hat, der gehörte nicht zu den Teilnehmern im Bürgersaal des Kreishauses in Schleswig. Dort begrüßte die Kreisverkehrswacht eine Reihe verdienter Kraftfahrer, die seit 30 Jahren und mehr auf den Straßen unfallfrei unterwegs sind. „Sie sind Vorbilder in der Gesellschaft. Helfen Sie weiter mit, dass wir alle auf den Straßen sicher durch die Gegend kommen“, sagte Wolrad Schwarz, Kreisverkehrswacht-Vorsitzender an der Seite seines Nachfolgers Jörg Fißke. Viel Anerkennung für das vorbildliche Verhalten der weiblichen und männlichen Kraftfahrer zollten ebenso die Vertreter der Polizei. „Ein paar Jahrzehnte unfallfrei unterwegs. Hut ab“, lobte Frank Neubauer, stellvertretender Zentralrevierleiter in Schleswig.

Ausgezeichnet wurden:

>30 Jahre: Birger Lühr aus Harrislee.

>40 Jahre: Rita Gräwe aus Mittelangeln und Bärbel Winter aus Kropp.

>50 Jahre: Axel W. Bohn (Dollerup), Uwe Brandt (Mohrkirch), Hans Bromann (Treia), Heinrich Geerts (Schleswig), Dietmar Gräwe (Mittelangeln), Angela Heine (Süderbrarup), Johannes Jebe (Selk), Hans Kämmerer (Steinbergkirche), Helmuth Günther Lax (Süderbrarup), Gabriela Lühr (Harrislee), Heinrich Matzen (Husby), Werner Naß (Fahrdorf), Renate Philipsen (Schleswig), Artur Prehn (Groß Rheide), Manfred Relius (Kropp), Günter Rieck (Lindewitt-Lüngerau), Manfred Schmidt (Kappeln), Manfred Schneider (Fahrdorf) und Thorsten Welk (Flensburg).