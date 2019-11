Kropper FReibad : Vorbereitungen für die nächste Saison laufen

Ein neuer Wachturm und die Erneuerung des Kinderbeckens stehen an.

Avatar_shz von Maike Krabbenhöft

20. November 2019, 08:30 Uhr

Kropp | Der alte Wachturm im Kropper Freibad ist weg: Mitarbeiter des Bauhofes haben die marode Holzkonstruktion abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Neben genügend Raum für die Bademeister sollen darin Duschen sowie Toiletten untergebracht werden, erklärte Bauhofleiter Timo Petersen in der Sitzung des Sozial- und Sportausschusses: „So sichern wir bei starker Auslastung des Bades eine ausreichende Abdeckung.“ Das Gebäude, das dank seiner Form und Bullaugen als Fenster an ein Schiff erinnert, wird um Lagerplatz sowie den gesetzlich vorgeschriebenen Sanitätsraum erweitert. Letzterer ist zurzeit in den Personalraum integriert.

Auch das Kinderbecken wird erneuert und zieht dafür an einen nördlicheren Standort. Dabei sollen zwei unterschiedlich große, ovale Becken mit jeweils 30 Zentimeter Wassertiefe gebaut werden, die mit einer Rutschfläche verbunden werden.

Noch etwas soll sich ändern: Der Ausschuss empfahl einstimmig, das Rauchen im Freibad einzuschränken. „Bis jetzt darf auf der Liegewiese und im Bistrobereich geraucht werden“, erklärte Bürgermeister Stefan Ploog. Dort würden sich aber viele Familien mit Kindern aufhalten, gab er zu bedenken. Das Problem mit weggeworfenen Zigarettenresten sei massiv geworden und führe zu Brandgefahr, ergänzte Timo Petersen. Zwei Raucherecken mit Sitzbänken und Aschenbechern sollen Abhilfe schaffen – und kein Verbot, „sonst würden wohl etwas weniger Besucher kommen“, mutmaßte Bürgervorsteher Klaus Lorenzen (CDU).

Dieses Jahr wurde die Freibadsaison erstmals mit einer Auftaktparty begonnen, was 2020 beibehalten werden soll. „Mit 51.203 verkauften Karten lag die Besucherzahl über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre“, zog Petersen eine positive Bilanz. Ein kontinuierlicher Zuwachs zeigt sich beim Verkauf von Dauerkarten: Er stieg von 796 im Jahr 2016 auf nun 832. Ernsthafte Verletzungen von Besuchern habe es nicht gegeben, betonte Petersen: „Nur kleinere Blessuren.“

„Die Technik lief problemlos“, betonte er, die Wasserqualität sei hervorragend. Der neu eingebaute Marmorkiesreaktor, der Säure im Badewasser bindet, „sparte rund 3000 Liter hochkonzentrierte Natronlauge ein“, so Petersen. Dadurch habe man die Mitarbeitersicherheit erhöht und Kosten gespart. „Durchaus positiv“ sei die Rückmeldung über den Pächter des Bistros, meinte der Bürgermeister, betonte aber auch: „Es ist klar, dass er kaum zu motivieren ist, bei schlechtem Wetter zu öffnen.“

Für die kommende Saison empfahlen die Ausschussmitglieder eine Anpassung der Öffnungszeiten: In den Ferien soll das Bad durchgehend von 6 bis 20 Uhr geöffnet sein, während der Schulzeit von 6 bis 10 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr. Der Bauhofleiter regte zudem an, den Kassenautomaten so nachzurüsten, dass auch mit EC-Karte gezahlt werden kann.