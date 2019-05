Im Einsatz für Kinder : Von Süderbrarup nach Afrika und Asien

Merle Buch hat ein halbes Jahr Freiwilligendienst in Ghana, Südafrika und später auch Bali geleistet.

08. Mai 2019, 09:19 Uhr

Süderbrarup | Die 19-jährige Merle Buch aus Süderbrarup hat ein halbes Jahr Freiwilligenarbeit in Ghana, Südafrika und Bali geleistet. Die Süderbraruprin wollte schon immer einmal ins Ausland. „Doch ich war einfach zu schüchtern, diesen Wunsch in der Schulzeit zu realisieren“, gesteht sie. Deshalb habe sie sich erst nach ihrem Abitur in Kappeln getraut.

Bevor es losging, informierte sich Merle Buch über die Möglichkeiten. Als Au Pair ins Ausland zu gehen, war ihr zu unsicher. Die Freiwilligenarbeit entsprach mehr ihrem Wunsch, Menschen zu helfen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ihre Wunschgebiete lagen in Afrika und Asien. Die Tätigkeit sollte mit Kindern zu tun haben. Sie hatte Glück und fand eine Organisation, die ihre Wünsche erfüllen konnte.

„Im ersten Monat in Ghana war ich geflasht von der Kultur“, erzählt sie. Alles sei anders gewesen – komplett anders. „Zuerst war ich als Weiße eine Exotin und wurde von allen angeschaut“, erinnert sie sich. Außerdem hätten viele Menschen angenommen, dass sie reich sei und bettelten um Geld. Die Kinder seien aber von ihr und ihren Kollegen begeistert gewesen. „Sie liefen hinter uns her, haben uns angefasst und geküsst“, erzählt sie. In den drei Monaten Unterricht, die sie in einer Schule gab, lernten die Kinder so viel Englisch, dass sie einfache Fragen verstehen und beantworten konnten. Doch das habe erst geklappt, als die 19-Jährige die dortige Methodik des ständigen Wiederholens durch eigene pädagogische Kenntnisse ersetzte. Sie führte Pausen ein, tobte und spielte mit den Kindern. Der Abschied von Ghana und den Kindern fiel ihr schwer. Andererseits sei sie froh gewesen, weil zeitweise die einfachsten Dinge wie Wasser fehlten.

Die nächste Station war Kapstadt. Sechs Wochen arbeitete Merle Buch dort in einem Kindergarten. Am meisten habe sie gestört, dass die Kinder geschlagen wurden, wenn sie weinten. Sie habe Trost gespendet und hofft nun, dass sich Dinge ändern. Von Rassendiskriminierung habe sie nichts bemerkt. In Kapstadt wohnte sie in einem Hostel, wo sie Kontakt zu gleichgesinnten Amerikanern, Franzosen, Deutschen und Italienern hatte und mit ihnen Touren unternahm.

Merle Buchs letzte Station war Bali. Dort unterrichtete sie zwei Monate lang Englisch in einer Grundschule. Sie assistierte einem Lehrer und übernahm auch zeitweise den Unterricht. „Denn ich sprach besser Englisch als er“, erzählt sie. Auch dem Unterrichtsablauf habe sie neue Impulse geben können. Und die Kinder, deren Eltern überwiegend in der Touristikbranche arbeiteten, hätten deutliche Fortschritte gemacht.

Merle Buch lebte bei ihrem Mentor und nahm am Familienleben teil. Außerdem unternahm er mit ihr lange Besichtigungstouren und erklärte ihr viele Dinge aus der Historie Balis.

Die 19-Jährige hat aus diesem halben Jahr viel mitgenommen. „Ich bin vor allem an mir selbst gewachsen und selbstbewusster geworden“, sagt sie. Vor allem die Zeit in Ghana habe sie weitergebracht. Sie sei sich bewusst gewesen, dass sie das durchstehen müsse. Aber danach habe sie gedacht: „Jetzt habe ich alles gesehen und kann alles schaffen.“

Das Verhältnis zu ihrer Familie habe sich in dieser Zeit auch verändert. „Ich schätze meine Familie heute mehr als vorher“, verrät sie. Sie rede mehr mit ihrem Vater und gehe auch gerne mit ihrer Schwester aus, etwa ins Kino.

Sie empfiehlt allen Abiturienten ähnliche Erfahrungen zu machen und nach dem Schulabschluss erst einmal ins Ausland zu gehen, statt mit dem Studium anzufangen. „Man wächst mit dieser Erfahrung“, sagt sie. Sie habe dabei auf jeden Fall ihr Berufsziel gefunden: Sie möchte nach einem nochmaligen Auslandsaufenthalt Touristikfachfrau werden.