Müllkompost mit Kunststoffteilen : Vom Regen freigespült: Eine vergessene Müllhalde meldet sich zurück

In Lottorf drängt Plastik auf 3000 Quadratmetern an die Erdoberfläche.

von Christina Weiß

21. April 2018, 14:22 Uhr

Lottorf | Bis Anfang der 1970er Jahre hatte fast jede Gemeinde ihre eigene Müllkippe. Entstanden waren diese etwa zehn Jahre zuvor – die Menschen konnten sich nach dem Krieg wieder etwas leisten. Für die alten Möbel, Bauschutt und alles andere, was nicht mehr benötigt wurde, suchte man sich eine Kuhle oder sumpfige Ecke etwas abseits des Dorfzentrums, die nicht bewirtschaftet wurde. Die sogenannten „Bürgermeister-Kippen“ füllten sich im Laufe der Jahre mit den verschiedensten Materialien – darunter auch Kunststoffe und vieles andere, was heute als Sondermüll gelten würde. Behördlich unterlag das gemeindliche Betreiben der gemeindlichen Müllkippen, von denen es rund 240 im Kreis gab, dem allgemeinen Ordnungsrecht.

Mit der Gründung des Abfallzweckverbandes im Jahr 1973 wurden die Müllkippen behördlich geschlossen. Das Abfallgesetz trat in Kraft. Seit 1994 übernimmt die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg „ASF“ die Aufgabe der Müllentsorgung, Koordination zur Verwertung der zahlreichen Rohstoffe, die aus der Mülltrennung angeliefert werden. Sperrmüllabfuhr und Recyclinghöfe gehören zu den vielen Angeboten, die dazu beitragen sollen, den Müll ordnungsgerecht und möglichst umweltschonend zu entsorgen.

Mit der behördlichen Schließung der Müllkippe in der Gemeinde Lottorf, Kreis Schleswig-Flensburg, wurde das Areal später tonnenweise mit Erde überdeckt. Vermutlich verwendet wurde dafür sogenannter Müllkompost, der bis Ende der 1980er Jahre ebenso in der Landwirtschaft eingesetzt wurde und den Boden verbessern sollte, so hieß es auf Anfrage aus der Abfallüberwachungsbehörde des Kreises, die das nun prüfen wird.

Offenbar enthielt der aufgebrachte Müllkompost jede Menge Kunststoffteile, die nun auf der alten Müllkippe in der Gemeinde Lottorf Tausendfach vom Regen ausgewaschen und im Frühjahr ans Licht gefördert werden. Und das sieht schlimmer aus, als gegenwärtig beim Problem an der Schlei.

Wie ein kunterbuntes Mosaik kleinster Plastikteile präsentiert sich die gesamte Oberfläche des Areals, dessen Umfang geschätzte 3000 Quadratmeter umfasst. Verlassen liegt der überdeckte Müllhügel als eine Art „Lost Place“ am Rande des Kiesabbaugebietes. Eingerahmt wird der Müllplatz durch ein Wasserbiotop mit Brutgebiet zahlreicher Vögel sowie ein landwirtschaftlich genutztes Feld.

Zudem hat sich in diesem Gebiet die hochgiftige Herkules-Staude (Riesen-Bärenklau) hundertfach ausgebreitet, deren meterhohen Pflanzenstängel dort einen Wald gebildet haben. Invasiv verdrängt der Doldenblütler sämtliche andere Pflanzen. Die Kreisbehörde, das Amt Haddeby und die Gemeinde sind informiert und werden nun die Gegebenheiten der alten Müllkippe prüfen.

Diese Altlast des Zivilisationsmülls wird die Behörden weiter beschäftigen – über viele andere ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras gewachen. Und so lange dieses Gras nicht entfernt wird, gibt es für die Aufsichtsbehörden auch keinen Grund, tätig zu werden.