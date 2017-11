Wikingerladen im Stadtweg : Vom Experiment zur Dauerlösung

vergrößern 1 von 1 Foto: wim 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 04.Nov.2017 | 07:07 Uhr

Wikinger-Produkte in der Wikingerstadt Schleswig anbieten und verkaufen: Das funktioniert. Zu dieser Erkenntnis ist Christian Liesegang, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchhandlung, jetzt gekommen und macht deshalb aus einem Experiment nun eine Dauerlösung.

Mitte Juni hatte Liesegang in den ehemaligen Räumen von Jack Wolfskin, der zuvor monatelang leer stand, unter dem Namen „Thors Schmiede“ einen Wikinger-Laden aufgemacht. Der allerdings sollte nur über die Sommermonate geöffnet bleiben, solange Touristen in der Stadt sind. Pop-up-Stores nennt man diese Art von kurzfristig eingerichteten Einzelhandelsgeschäften. „Es ist allerdings so gut gelaufen, dass wir dieses Geschäft an diesem Standort dauerhaft betreiben werden. Es ist zwar bislang nur ein zartes Pflänzchen, aber das wollen wir weiter gedeihen lassen“, sagt Liesegang.

Mit dem Vermieter der Immobilie hat man sich bereits geeinigt. „Wir haben das Gespräch gesucht und dann ein faires Angebot bekommen. Dem Vermieter ist es auch wichtig, dass der Laden nicht dauerhaft leer steht. Deshalb ist er uns entgegengekommen“, sagt Liesegang. Inzwischen wurde das Geschäft mit weiteren Waren ausgestattet. Zudem wurde im hinteren Bereich ein Lager eingerichtet. Damit ist nun der komplette Wikinger-Bereich aus der Buchhandlung (er war dort in einem eigenen Bereich angesiedelt) ausgezogen, inklusive des damit verbundenen Online-Geschäfts. Denn Liesegang vertreibt schon seit Jahren Wikinger- und Mittelalter-Utensilien an Fans aus ganz Deutschland über das Internet. „Wir haben jetzt aber auch gemerkt, dass das Thema Wikinger insbesondere bei den Touristen sehr gut ankommt. Das spricht dafür, den Slogan Wikingerstadt noch mehr zu betonen“, sagt Mitarbeiter Jan Breede. Aber auch viele Schleswiger Stammkunden würden den neuen Laden schätzen. „Hier haben wir mehr Platz, die Waren zu präsentieren, deshalb kann man besser stöbern. Und die Kunden finden uns hier leichter als hinten in der Buchhandlung.“ Gleichzeitig habe man dort nun mehr Platz, um das andere Sortiment besser präsentieren zu können.

Heute wird im Wikinger-Laden noch einmal Eröffnung gefeiert. Dazu gibt es zahlreiche Aktionen. Die Erwachsenen können Met probieren, während die Kinder von einem Erzähler Wikingergeschichten präsentiert bekommen (10.30, 13.30 und 15.30 Uhr). Für Groß und Klein gibt es zudem Showkämpfe und Waffenkunde mit der Gruppe „Rhosow“ (11.30 und 14.30 Uhr).