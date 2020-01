Vom Ende der Volksschauspieler

Mit Jan Fedder ging eine Type – und ein Rollentypus, der sich in der heutigen Welt überlebt hat

Hamburg | Wenn Prominente vom Schlage eines Jan Fedder sterben, dann geht nicht nur eine Person, sondern mindestens gleich eine ganze Ära. Er war der letzte seiner Art, er war Urgestein, schier unersetzlich: So lauten die Standardsätze aus den Nachrufen von der redaktionellen Stange. Sie werden recycelt und neu montiert, wenn der nächste große Schauspieler geht. Bei Jan Fedder dürfte das nicht so sein. Brackwasser-Bogart: So wurde er genannt. Ein derart gedrechselter Spitzname will erst einmal erarbeitet sein. Aber auf Jan Fedder, der am Tag vor Silvester mit nicht ganz 65 Jahren gestorben ist, trifft vor allem jener Superlativ zu, den der Schauspieler für sich selbst in Anspruch nahm: der letzte aller Volksschauspieler zu sein.



Ein kesser Spruch, sicher. Und eines jener vielen Beispiele für Jan Fedders Geschick, auch noch die dreisteste Selbstbezogenheit mit lausbübischem Charme augenzwinkernd auszusprechen. Aber der Mime, der in Hamburg und umzu weltberühmt war, traf mit seiner kessen Selbstbeschreibung einen Wandel, der über seine Person weit hinausreicht: Der Volksschauspieler verschwindet, ist mit Fedders Tod jetzt wohl ganz verschwunden. Schon der Hamburger Seriendarsteller war, genau besehen, eine allerspäteste Ausfertigung dieses Typus. Wenn vom Hamburger Jung Fedder als Volksschauspieler gesprochen wurde, klang schon das immer wie die Beschwörung einer eigentlich schon untergegangenen Vergangenheit.

Kein Wunder, denn dem Typus Volksschauspieler scheint jene unabdingbare Basis abhandengekommen zu sein, die er braucht, um zum Inbegriff fester Verwurzelung werden zu können – Dialekt, Milieu, Volk. Als Junge aus dem Volk und bekennender „Kiezianer“ strahlte Fedder noch genau jene körperhafte Wärme aus, die den Volksschauspieler vom Star unterscheidet.

Hier der Mann zum Anfassen, dort die kühle und deshalb distanzierte Kunstfigur: Diese Rollen markieren die extremen Punkte einer kulturellen Matrix, die sich in den letzten Jahren immer mehr verengt hat. Stars oder gar Ikonen bedienen die Sehnsüchte nach jener Sichtbarkeit, wie sie in der digitalen Ära zur kulturellen Leitwährung avanciert ist. Jan Fedder gibt es auf Instagram. Aber in dieser Welt der geschniegelten Sichtbarkeiten wirkt schon sein Konterfei bezeichnend deplatziert. Ein Fedder war das analoge Sein selbst, mit aller Lust an den unperfekten Seiten eines Lebens ohne Retusche.

Aber schon Fedder lebte nicht mehr selbstverständlich mit dem Dialekt, der für klassische Volksschauspieler immer wärmendes Biotop und Erkennungszeichen zugleich war. Seine großen Vorbilder wie der 1977 verstorbene Henry Vahl waren ohne ihre Mundart ebenso wenig zu haben wie die Theaterbühne, auf der sie spielten, oder der Schwank, in dem sie auftraten. In diesem Punkt waren sich, bei allen regionalen Unterschieden, die schnoddrige Hamburger Deern Heidi Kabel, der vorlaute, kölsche Willy Millowitsch, der kess berlinernde Günter Pfitzmann oder der polternde Bayer Beppo Brehm vollkommen gleich.



Ohne Dialekt nicht vorstellbar





Ohne ihren Dialekt waren sie alle nichts, fast nichts. Jan Fedder hätte man sich auch nicht vorstellen können ohne seinen breiten Hamburger Tonfall, der so ruppig und nassforsch und im nächsten Moment wieder ganz zärtlich klingen kann.

Nein, Fedder kam nicht vom Theater wie der Volksschauspieler klassischen Zuschnitts. Er schneiderte sich diese Rolle selbst auf den Leib und kompensierte damit jenen Karriereknick, der ihm alles hätte verderben können. Er war jener Jungdarsteller in der Besetzungsliste von Wolfgang Petersens Filmklassiker „Das Boot“ (1981), dem im Anschluss nicht der ganz große Start in das Filmgeschäft gelang. Für ihn sei kein Anruf gekommen, bekannte der Schauspieler einmal ganz frei in einem Interview. Später streifte ihn die große Kunst nur noch, als er in „Der Mann im Strom“ (2006) oder „Das Feuerschiff“ (2008), Filmen nach Romanen von Siegfried Lenz, Hauptrollen übernehmen durfte.

Jan Fedder machte sich mit Fernsehserien wie dem „Großstadtrevier“ (seit 1986) und „Neues aus Büttenwarder“ (seit 1997) immerhin zu einer TV-Institution. Die Marke des Volksschauspielers war bei ihm Versprechen auf jene vertraute, kleine Welt, deren wärmende Harmonie immer mit dem Manko der Provinzialität erkauft wird. Der Volksschauspieler ist Projektionsfläche für all jene Menschen, die sich in ihrer Welt zurechtfinden, sich in ihr aufgehoben fühlen wollen. Jan Fedder verkörperte dieses Versprechen, ob als Bauer oder als Bulle.

Aber dieses Modell taugt immer weniger dazu, unübersichtliche Wirklichkeit zu bewältigen. Lerntempo und Veränderungsdruck haben in der Gesellschaft zugenommen. Die Welt des Volksschauspielers wirkt da wie das traurige Relikt einer an den Rand gedrängten Welt, in der Dialekte noch verstanden wurden und klar war, was denn mit jenem Volk gemeint sein sollte, auf das sich ein Schauspieler bezog. „Hauptberuflich bin ich Mensch“, sagte Jan Fedder. Das reichte ihm, um sich selbst und sein Leben zu erklären.