Ab Dienstag Sanierung der Kreisstraße 25 : Vollsperrung ab der Schmiedestraße zwischen Mohrkirch und Rügge bis nach Sterup

22. September 2019, 15:34 Uhr

Sterup | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) erneuert ab Dienstag, 24.September, bis voraussichtlich 8. November die schadhafte Kreisstraße 25 zwischen der Landesstraße 187 (Schmiedestraße zwischen Mohrkirch und Rügge) bis nach Sterup (südlicher Ortseingang).

Auf Grund der geringen Fahrbahnbreite ist eine Vollsperrung für die Sanierungsarbeiten unumgänglich. Anfangs erfolgt die Sperrung für die Vorarbeiten vom Ortsausgang Sterup bis nach Ahneby vom 24. September bis 4. Oktober. Ab 7. Oktober muss die gesamte Strecke für die Arbeiten gesperrt werden. Die in der Baustrecke liegenden Hausgrundstücke sind während der erforderlichen Vorarbeiten weitestgehend erreichbar, auch für die Müllabfuhr.

Während der Fräsarbeiten und des Asphalteinbaus (voraussichtlich: 15.Oktober bis 8. November), ist die Erreichbarkeit der Hausgrundstücke für etwa vier Tage zeitweise stark eingeschränkt oder nicht immer möglich, so dass es erforderlich werden kann, Fahrzeuge außerhalb des jeweils gesperrten Bereiches abzustellen. Der genaue Termin wird von der Baufirma vor Ort rechtzeitig via Wurfzettel bekannt gegeben.

Eine Umleitung erfolgt – aus Mohrkirch kommend – über die L 187 nach Grünholz auf die L 21 und endet am Kreisverkehr in Sterup. Ebenso wie die Umleitung aus Sterup, beginnend am Kreisverkehr, über die L 21 nach Grünholz auf die L 187 führt.

Der LBV.SH bittet, sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen und den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen. Die Kosten für diese Maßnahme betragen rund eine Million Euro und werden vom Kreis Schleswig-Flensburg getragen sowie vom Land Schleswig-Holstein gefördert.