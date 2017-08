Treia : Voller Einsatz im brennenden Haus

vergrößern 1 von 1 Foto: ckb 1 von 1

„Hilfe, mein Mann ist noch da drin! Schnell! Nun kommen Sie schon. Schnell!“, ruft Doro Wennike. Sie steht verzweifelt winkend an der B 201 und lotst die Feuerwehr direkt vor ihr Haus, aus dem schon Rauch aufsteigt. Ihr Mann und ein Freund haben es nicht mehr geschafft, das brennende Haus zu verlassen. Ein Albtraum! Die Kameradinnen und Kameraden springen währenddessen aus den Löschfahrzeugen und bereiten alles für den Einsatz vor, schließen Wasser an, verteilen die Schläuche während die Gruppenführer die Lage sichten. Alles läuft nach Plan. Etwas abseits steht Stephan Peltzer, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, und schaut sich alles an. Er war schon den ganzen Tag mit diesem Brand beschäftigt, denn er hat ihn selbst vorbereitet. Mit zwei Nebelmaschinen, Rauchbomben und Pyrotechnik hat er dafür gesorgt, dass alles möglichst realistisch aussieht – denn der Brand ist zum Glück nur eine Übung.

Das weiß an dem Abend um 19.07 Uhr, als die Sirenen ertönen und die Pager der Feuerwehrleute losgehen, nur ein kleiner Kreis innerhalb der Feuerwehr und natürlich die Leitstelle in Flensburg. Die Einsatzdepesche lautet „Kleines Feuer, zwei Personen vermisst“. Bei größeren Einsätzen wie diesem wird nicht nur die Feuerwehr in Treia alarmiert, sondern auch die Kollegen aus dem nordfriesischen Ahrenviölfeld. „Umso wichtiger ist es, dass wir regelmäßig auch kreisübergreifend üben“, betont Stephan Peltzer. Frank Petersen, Wehrführer der Nachbarwehr unterstreicht das: „Für gute Zusammenarbeit ist es sehr wichtig, dass wir uns untereinander kennen und miteinander üben.“

Inzwischen knallt und raucht es weiter, und es hat sich vor Ort herausgestellt, dass sogar vier Personen im brennenden Haus vermisst werden. Die Atemschutzgeräteträger gehen hinein, sehen dort wegen der rauchproduzierenden Maschinen kaum die Hand vor Augen. Wieder knallt es. „Damit simulieren wir zum Beispiel explodierende Gefäße und fordern die Achtsamkeit der Kameraden mit allen Sinnen“, erklärt Stephan Peltzer. Übungen wie diese, führt die Freiwillige Feuerwehr Treia mindestens einmal im Jahr durch. Die Vorbereitungen nehmen einige Zeit in Anspruch. Dann ist absolute Geheimhaltung gefragt, denn die Kameraden erfahren tatsächlich erst nach dem Eintreffen, dass keine echte Gefahr droht – dennoch wird alles genauso durchgezogen, als wären Menschenleben in Gefahr.

Alexander Ehlers kam gerade von einem Tag am Strand nach Hause, als sein Pager Alarm schlug. „Ziemlich angespannt bin ich zum Gerätehaus gefahren. Ein Brand mit vermissten Personen ist eine große Sache. Als ich erfahren habe, dass es sich bei dem Einsatz um eine Übung handelt, war ich natürlich erleichtert“, erzählt er. Darüber geärgert, dass aus dem gemütlichen Abend nichts wird, hat er sich nicht. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir solche Übungen machen.“

Das Ziel der Übung ist es, möglichst unter realistischen Bedingungen, die Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen den Wehren zu trainieren. Ein leer stehendes Haus bietet dafür das perfekte Szenario. Gunnar Jöns, Niederlassungsleiter HBK Dethleffsen Baumarkt, war gleich begeistert, als er gefragt wurde ob er das Haus, das für eine Parkplatzerweiterung abgerissen wird, für eine Übung zur Verfügung stellen würde. „Das war für mich sofort klar“, betont er, „wir unterstützen die Feuerwehr gerne und sind sehr froh, dass wir im Dorf eine so aktive Wehr haben.“

Nach nicht ganz 30 Minuten, gerechnet ab Alarmierung, und vielen Litern Löschwasser später, sind vier Personen aus dem Haus gerettet worden, und das Feuer ist gelöscht. Doro Wennike ist heiser und ganz schön erledigt. Auch den Atemschutzgeräteträgern sieht man an, wie ernst sie diese Übung genommen haben. Beteiligt waren insgesamt 45 Kameradinnen und Kameraden aus Treia und Ahrensviölfeld. „Es hat alles gut geklappt, wir konnten unsere Abläufe überprüfen, und der Aufwand hat sich gelohnt“, resümiert Stephan Peltzer, „wir sammeln schon Ideen für die nächste Übung.“