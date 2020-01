Automaten mit frischer Ware : Volker Koberg und Nicole Dendtler verkaufen regionale Produkte rund um die Uhr

Im Kreis Schleswig-Flensburg stehen weitere Automaten mit regionalen Spezialitäten.

von Silke Schlüter

10. Januar 2020, 14:29 Uhr

Silberstedt/Brodersby-Goltoft | Dass die neu installierte „Regiobox“ auf ihrem Hof in Silberstedt sofort so viel Zuspruch erfahren würde, damit hätten Volker Koberg und Nicole Dendtler nicht gerechnet: „Über die Weihnachtstage mussten wir den Automaten ständig neu befüllen, vor allem die Fleischpakete gingen weg wie warme Semmeln“, freuen sich die Beiden, für die diese Form der Direktvermarktung noch Neuland ist: „Erst haben wir an einen klassischen Hofladen gedacht, uns dann aber dafür entschieden, es mit einem weniger personal- und kostenintensiven Automaten zu versuchen. Das war eine gute Entscheidung“, erzählt der Landwirt.

In der „Regiobox“ verkauft er derzeit vor allem das Fleisch seiner Heckrinder, die äußerst robust sind und daher das ganze Jahr über draußen weiden können: „Im Winter stehen sie auf den Weiden unseres Hofes, im Sommer in Ellingstedt und auf den Stiftungsflächen des Naturschutzbundes auf Eiderstedt“, erklärt Koberg. Diese Besonderheit ist möglicherweise auch der Grund dafür, warum die Kunden zum Teil von weit her nach Silberstedt kommen: „Heutzutage wollen die Leute nicht nur erstklassige Fleischqualität, sie möchten sich auch persönlich davon überzeugen können, wie und wo die Tiere aufgewachsen sind“, weiß Nicole Dendtler, die den Käufern bei Interesse gerne den Hof zeigt. „Wir haben nichts zu verbergen“, betonen beide.

Das gilt für die Rinder, von denen jeden Monat eines geschlachtet wird, genauso, wie für die im Freiland laufenden Hühner, deren Eier ebenfalls im Automaten zu haben sind. Die Schlachtung überlässt er den Spezialisten der Viöler Landschlachterei Burmeister, wo das Fleisch zwei bis drei Wochen abhängt, bevor es fachgerecht zerlegt und in handliche Vakuum-Pakete verpackt wird. Zurück auf dem Hof kühlt der Automat die Ware konstant bei minus 3 Grad – egal, wie warm oder kalt es draußen ist.

In der Box werden nicht nur Bratwürste, Gulasch und Rouladen, angeboten, sondern auch die beliebte Wollschweinwurst vom Hüsbyer Erlebnisbauernhof sowie Gläser mit eingelegten Gurken und Rote Beete. Als besonderen Clou spuckt der Automat bei Bedarf kleine Naschitüten für Kinder aus. Das ausgeklügelte Liftsystem der Box, das insbesondere die sensiblen Eier sanft auf einem Schaumstoffpolster landen lässt, sorgt dafür, dass nichts kaputt geht.

Wenn im April die Grillsaison beginnt, soll es zusätzlich Fleisch vom Angler Sattelschwein Pute und Huhn geben. Die beiden Betreiber sind gespannt auf den Verlauf der ersten Grillsaison, denn sie wird zeigen, ob sich die Anschaffung des Automaten tatsächlich gelohnt hat. Ideen für die Erweiterung des Angebots gibt es bereits: „Künftig möchte ich Rouladen und Gulasch auch fix und fertig gekocht anbieten – sozusagen als Mittagstisch im Glas“, sagt Nicole Dendtler.

Auf dem Hof Bluschke in Brodersby-Goltoft steht schon seit fast einem Jahr ein „Regiomat“ – direkt an der Straße vor der Hofeinfahrt. Dort gibt es unter anderem Eier, Fleisch, Wurst, Honig, Rapsöl, Eintöpfe und Kartoffeln. Die Waren stammen vom Hof selbst oder von zertifizierten Betreibern aus der Region. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Britt-Marie Svanberg-Bluschke, die es nicht bereut, den Automaten angeschafft zu haben. Das Geschäft brummt. Ihr Sohn Johannes Bluschke hat bereits im vergangenen Jahr über eine Erweiterung des Angebots nachgedacht.

Frische Ware aus der Region, die auch dann zu haben ist, wenn der Supermarkt Feierabend hat – das System der automatischen 24-Stunden-Hofläden scheint zu funktionieren. Kein Wunder, dass die Hersteller der Automaten inzwischen auch spezielle Geräte für Blumen, Eier, Milch, Eis oder Beeren produzieren.