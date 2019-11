Medizinisches Versorgungszentrum in erfde : Volker Dolenga freut sich auf das Ärztezentrum

Der Erfder Arzt sieht in dem geplanten Versorgungszentrum eine Arbeitserleichterung.

13. November 2019, 16:56 Uhr

Erfde | Die ärztliche Versorgung auf dem Land bleibt einfach ein aktuelles Thema. So hat die Gemeinde Erfde beschlossen ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu bauen. Dieses wird 3.000.000 Euro kosten und soll frühestens in dem Jahre 2022 bezugsfertig sein (wir berichteten).

So lange kann man aber in dem Stapelholmer Raum nicht warten, da das Durchschnittsalter der drei Ärzte hoch ist. Der Erfder Landarzt Volker Dolenga (Jahrgang 1950) hat nach einem Brand im Januar 2017 mit seinem Team neue Praxisräume bezogen. „Wir haben alles versucht, eine Nachfolgeregelung für unsere Praxis zu finden“, so Dolenga. Das Ergebnis war niederschmetternd – es gab keine einzige Bewerbung. „Ich kann es einfach nicht verstehen, denn meine Arbeitszeiten als Landarzt sind voll planbar und überschaubar“, sagt der 69-Jährige.

Erfde hat das ehemalige Gebäude des Schlecker-Drogerie-Marktes angemietet und baut es für 300.000 Euro für die drei Stapelholmer Ärzte zu einem provisorischen MVZ um. „Die Planungen sind für uns optimal“, findet Dolenga. Die Ärztegenossenschaft Nord mit Sitz in Bad Segeberg, Interessenvertretung von über 2300 Ärzten, hat einen „Businessplan und Abwägungsbericht“ erstellt. In dem Plan heißt es, „gibt ein Arzt seine Selbständigkeit auf, um sich in einem MVZ anstellen zu lassen, muss er mindestens drei Jahre in diesem Angestelltenverhältnis verweilen“. Die drei Stapelholmer Ärzte geben also ihre Selbstständigkeit auf.

„Daher muss das Provisorium schnellstmöglich her, denn 2022 nochmal drei Jahre raufzulegen, das wollen und können wir nicht“, so Dolenga. Medizinischer Leiter wird Holger Hamann werden. „Das ist unser Benjamin“, sagt Dolenga und schmunzelt.

Die Ärztegenossenschaft hat diverse Strategien entwickelt, um das MVZ auf dem Land zu entwickeln. Erfde hat eine gemeinnützige GmbH gegründet und wird mit Hilfe einer „Managementgesellschaft“ das MVZ betreiben.

Volker Dolenga findet, dass sich für die Patienten in dem Stapelholmer Raum dadurch viele Vorteile ergeben. Alle Patienten können weiterhin ihren vertrauten Hausarzt konsultieren. Durch den Zusammenschluss der drei erfahrenen Hausärzte werden sich Behandlungsmöglichkeiten erheblich verbessern. „Wir werden uns sinnvoll ergänzen. Ein Besuch bei Fachärzten wird für die Patienten möglicherweile entfallen“, erklärt Dolenga.

In dem „Abwägungsbericht“ heißt es zum Schluss, wir „schaffen durch ein MVZ attraktive Rahmenbedingungen für nachfolgende Ärztegenerationen, um langfristig die ambulante Versorgung zu sichern“.

Finanziell muss die Gemeinde Erfde bis 2022 in den „sauren Apfel beißen“. Sie trägt allein die 300.000 Euro für die Umbaukosten im Schlecker-Markt. „Und da wir in dem Provisorium keine weiteren Einnahmen durch Untervermietung haben, werden wir erst ab 2023 wieder schwarze Zahlen haben“, erklärt Bürgermeister Thomas Klömmer. „Aber ohne das Provisorium hätte Erfde keine Chance auf ein neues MVZ mit Zusatzeinrichtungen“, so Klömmer.