Haddebyer Jugendbläser : „Vitaler Kulturträger“

Die Jugendbläsern in Haddeby haben mehr als 20 Neumitglieder. Musikalische Ausbildung findet hier für alle Altersklassen statt.

von shz.de

10. April 2018, 08:09 Uhr

Die Verantwortlichen der Jugendbläsergruppe (JBG) Haddeby sind zufrieden: Mit der Teilnahme am Arena-Musikfestivals in Flensburg – die Flensarena war bis auf den letzten Platz besetzt – und einem Frühjahrskonzert in Selk, haben die Musiker 2018 schon erste Erfolge gefeiert. Nun trafen sich die Mitglieder zur gut besuchten Jahresversammlung.

Florian Einicke, erster Vorsitzender, verabschiedete mit Dank Jennifer Nahs und Lara Landfester aus der aktiven Vorstandsarbeit. Beide haben wegen ihres Studiums nicht mehr genug Zeit, bleiben aber im Verein.

Mit Hauke Rohde als stellvertretendem Vorsitzenden und Jule Bockmeyer als Jugendwartin konnten die freien Posten problemlos nachbesetzt werden. Beide sind bereits lange bei der JBG aktiv und wollen Musikgruppe und Verein mit festen Vorstellungen weiterentwickeln. Jule Bockmeyer ist für zahlreiche Kinder und Jugendliche der Draht zum Vorstand, Hauke Rohde unterstützt Florian Einicke als Vorsitzenden und kümmert sich besonders um die neuen Medien. „Gerade dieser Bereich mit Homepage und direkten Kommunikationswegen wird immer wichtiger, um junge Leute an den Verein zu binden“, führte Hauke Rohde aus.

Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern – soweit erforderlich – bestätigt. Beisitzer bleiben Rosi Gellert, Birgitt Mau und Tim Günter, Birthe Bockmeyer ist weiterhin Kassenwartin.

Die musikalische Leitung um Arno Panske hob wiederum die sehr gute und zielgerichtete Nachwuchsarbeit der JBG in 2017 und auch im schon laufenden Jahr hervor: „Mehr als 20 Bläserküken und Anfänger in unterschiedlichen Lerngruppen halten das Ausbildungsteam jetzt entsprechend auf Trab“, so Arno Panske. Ziel ist es, die JBG in 2019 als vitalen Kulturträger des Amtes zu präsentieren, der sich gerade der musikalischen Ausbildung aller Altersklassen verschrieben hat. Denn 2019 feiert die JBG ihren 40. Geburtstag, erinnert Florian Einicke.