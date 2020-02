Schule in Kropp : Viertklässler erforschen die Geestlandschule

Beim Informationstag konnten die Schüler in den Klassenräumen viele Angebote ausprobieren.

Avatar_shz von Maike Krabbenhöft

13. Februar 2020, 17:26 Uhr

Kropp | Was heißt Apfel auf Dänisch? Wie viele Saiten hat ein Cello? Mithilfe von Quizfragen leitete die Kropper Geestlandschule am Informationstag potenzielle Fünftklässler und ihre Eltern durch Fach- und Klassenräume und gab Einblick in den Unterricht. Dabei konnten die Kinder vieles ausprobieren.

Besonders beliebt war das Töpfern, das als Wahlpflichtunterricht (WPU) angeboten wird. „Das macht Spaß“, waren sich die Schwestern Naya (9) und Maite (11) aus Neubörm einig. Sie erkundeten mit ihren Eltern Sandra und Helge Frohn das Schulgebäude und sollen mitentscheiden, wo sie ab dem Sommer in die fünfte Klasse gehen werden.

Susanne Hamann, Koordinatorin der fünften bis siebten Klassen, machte ordentlich Werbung für die Gemeinschaftsschule: „Wir bieten alle Schulabschlüsse bis zum Abitur an.“ Die Ausstattung sei gut, die Klassengrößen oft überschaubar. 80 Lehrer unterrichten rund 1000 Schüler, 180 davon in Erfde. Die in Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum in Schleswig geführte Oberstufe besuchen 90 Schüler. Auf bauliche Einschränkungen angesprochen, sagte Schulleiter Stefan Knoll, dass ein Gebäudeteil aufgrund von Mängeln gesperrt sei und voraussichtlich bis Herbst saniert werde. „Dadurch haben wir etwas weniger Platz, aber das Unterrichtsangebot wird nicht eingeschränkt“, betonte er.

Die Geestlandschule bietet ab der siebten Klasse WPU an – mit ähnlichen Profilen wie Gymnasien: Sprachen, Naturwissenschaften, Sport, Kunst und Ästhetik. Ein neues Angebot ist „Kunst und Informatik“, das Fotografie, Bild-, Video- und Audiobearbeitung sowie programmieren umfasse, erklärte Lehrerin Jana Labahn.

Auch die „Streicher-AG“ für Cellisten und Co. sowie Medienscouts sind neue Projekte. „Wir gehen in die Klassen, klären über den Umgang mit Medien auf und darüber, was man bei einer Sucht machen kann“, erzählte Dennis (14). Schulhunde, Schach- und Mofa-AG, Schülerfirma und viele weitere Angebote präsentierten sich auf der Info-Meile.

Kropps Schule sei groß und biete viel, meinte Norman Stolley mit Tochter Tiana (9). Er befinde sich in der Findungsphase und habe noch die Dannewerkschule im Auge. Letztlich müsse man schauen, welche Förderung eine Schule biete, sagte er. Zudem sei ihm Digitalisierung wichtig.

Bis 4. März haben Eltern und Schüler Zeit, sich für eine weiterführende Schule zu entscheiden. „Bisher haben wir noch nie Schüler abgelehnt“, betonte Susanne Hamann, dass genug Platz vorhanden sei. Beim Infotag sei ihr der hohe Anteil von Familien aus Owschlag aufgefallen, sagte sie: „Von dort haben wir viel Zulauf.“