Stadtfeld und „BildungsBox" : Vier neue Corona-Fälle nach Ausbruch in Schleswiger Kitas

Weitere Testergebnisse stehen werden in den kommenden Tagen erwartet.

schleswig | Am Montag hatte die Stadt Schleswig Coronafälle in zwei Kindertagesstätten gemeldet. Jeweils eine Mitarbeiterin in den Kitas „BildungsBox“ und Stadtfeld wurde demnach positiv auf Corona getestet. Daraufhin wurden in den vergangenen Tagen großflächig sowo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.