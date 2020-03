Heimat Schleswig : Vier Comedians live bei „Night Wash“

Stand-up-Comedy mit Martina Schönherr, Falk Plücker, Timon Krause und Serkan Ates-Stein am kommenden Donnerstag.

Avatar_shz von Joachim Pohl

05. März 2020, 17:45 Uhr

Schleswig | Die Kölner Show „Night Wash“ ist ein fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene. Sie gehört seit dem Jahr 2001 als feste Institution dazu und hat dem einen oder anderen Comedian zum ganz großen Erfolg verholfen. Am kommenden Donnerstag, 12. März, ist die Show ab 20 Uhr wieder einmal zu Gast in der „Heimat“ auf der Freiheit. Mit dabei sind dann Martina Schönherr, Falk Plücker, Timon Krause und Serkan Ates-Stein. Stand-Up-Comedy live und dann auch noch in einem Waschsalon – das ist das Grundprinzip dieser Show.

Der ehemalige Moderator und Erfinder der Show, Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser, präsentierte hier 13 Jahre lang aufstrebende Comedians. Auch sein Nachfolger Luke Mockridge verhalf schon vielen Unbekannten zu Bekanntheit. Und die Liste der heutigen Comedy-Größen, die sich hier erstmals auf die Bühne wagten, ist lang: Mario Barth, Hennes Bender, Ingo Oschmann, Ausbilder Schmidt, Dave Davis und Chris Tall sind nur eine kleine Auswahl von vielen Namen. Mit einer handverlesenen Besetzung, die sich im Wortsinne gewaschen hat, präsentiert „Night Wash“ ein Comedy-Programm, wie man es selten zu sehen bekommt: abwechslungsreich, grenzenlos und urkomisch.

Tickets gibt es unter anderem im Kundencenter der Schleswiger Nachrichten im Stadtweg 54.