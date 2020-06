Viele Störche im Storchendorf – mäßiger Bruterfolg

Bei der Beringsaktion fanden die Storchenbetreuer sechs tote Jungstörche.

10. Juni 2020, 08:45 Uhr

Bergenhusen | Die Entwicklung der Kolonie im Storchendorf Bergenhusen war in den vergangenen Jahrzehnten wechselhaft. Seit 1940 nahm der Bestand ständig ab. Der Tiefpunkt wurde 1987 erreicht. Neun Paare mit nur elf Jungvögeln konnten beobachtet werden. Seitdem ist ein langsamer, aber kontinuierlicher Zuwachs im Bestand zu verzeichnen. Nach den durch die Witterung stark beeinträchtigten Jahren 2017 und 2018, war 2019 mit 20 Bruten ein gutes Storchenjahr. 45 Jungvögel, so viele wie in den vergangenen 35 Jahren noch nie, haben wohlgenährt den Flug in die Winterquartiere angetreten.

Anders die Situation in diesem Jahr: 24 Storchenpaare und drei Nester mit Jungstörchen im nicht brutfähigen Alter ergeben einen Bestand in der Kolonie wie seit 1968 nicht mehr. Bei den Storchenschützern herrschte große Freude über diese erhebliche Zunahme im Bestand.

Eine erste Zählung des Nachwuchses wurde jetzt zusammen mit einer Beringungsaktion durchgeführt: Storchenvater Helmut Pauls und Sohn Heiko empfingen die Gebietsbetreuer Jörg Heyna und Regina Kolls sowie Stefan Struve, Storchenvater in Erfde. Der war mit seiner langen Feuerwehrleiter angereist. Sie dient dazu auch Nester zu erreichen, die schwer zugänglich sind.

Dazu gestoßen war auch Lucas Meyer, der über den Bundesfreiwilligendienst ein Jahr im Michael-Otto-Institut des Nabu in Bergenhusen absolviert. Andreas Fedde, Inhaber der Zimmerei und Dachdeckerei aus Börm, hatte seinen Teleskoplader nach Bergenhusen gefahren. „Früher mit dem Hubsteiger waren wir viel langsamer“, sagt Helmut Pauls: „Andreas hilft uns sehr, er hat Spaß an der Sache und unterstützt uns nur gegen Spritkosten.“

Bereits nach den ersten Nestern machte sich eine leichte Ernüchterung breit. Nach einem toten Jungstorch, der unterhalb eines Nestes gefunden wurde, kamen gleich im dritten Nest zwei weitere tote Tiere hinzu. Diese Zahl erhöhte sich bis zum Ende der Aktion auf sechs.

Jörg Heyna kann über die Gründe nur spekulieren: „Wir haben jetzt die Schafskälte mit Schlagregen gehabt. Der trockene April und der viel zu kühle Mai haben zu einem Futtermangel an Kleintieren wie Schnecken, Käfer und Würmer geführt.“ Diese werden aber als Erstfutter für die Jungen benötigt, bevor sie größere Tiere wie Mäuse, Frösche oder gar Schlangen verzehren können. Einen weiterer Rückschlag waren drei Nester, in denen „taube“ also nicht befruchtete Eier gefunden wurden.

Letztlich konnten elf Jungstörche in sieben Nestern beringt werden. Noch nicht eindeutig ist der Bestand in verschiedenen Nestern, die erst bei einer zweiten Aktion am 28. Juni untersucht werden.

Helmut Pauls Prognose für den Bruterfolg in diesem Jahr ist bescheiden: „Wenn wir am Ende mehr als 30 haben, die ausfliegen, bin ich zufrieden“.

Viel Interesse fand die Arbeit der Storchenschützer wieder bei einigen Schaulustigen. Anne Hümme ist neu im Dorf und seit Ende 2019 Inhaberin der Töpferei. „Selbstverständlich durfte sie als unsere Nachbarin einmal im Hubsteiger mitfahren“, berichtet Heiko Pauls.

Die Störche können in Bergenhusen in diesem Jahr auch internationale Kontakte knüpfen. Zwei Störche, die in Schweden und Dänemark beringt wurden, haben sich in die Kolonie integriert.

Einen Lacherfolg erzielte der Storch, der das Nest auf dem Mast bei Sühl bewohnt. Er hatte den Hausbewohnern vor der Abfuhr der gelben Säcke ein Hinweisschild aus Pappe „geklaut“. So blieb der erhoffte Nachschub an Plastiksäcken aus.