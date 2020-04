Amtsweiter Touristikausschuss : Viele Schwachstellen bei einem Strandbesuch an der Ostangelner Küste

Bürgermeister im Amt Geltinger Bucht bemängeln die schlechte Verkehrsanbindung der beliebten Erholungsgebiete an der Ostküste, fehlende Sanitäranlagen und Parkplätze.

05. April 2020, 16:59 Uhr

Steinbergkirche | Die öffentliche Verkehrsanbindung zu den Stränden an der Geltinger Bucht lasse zu wünschen übrig – insbesondere während der Sommerferien, wenn keine Linienbusse mit Schulkindern unterwegs sind. Auf diese Situation machte der Hasselberger Bürgermeister Hans-Heinrich Franke bei der jüngsten Sitzung des amtsweiten Ausschusses für Touristik aufmerksam: „Die Urlauber, die ohne Privatwagen anreisen, stehen dann ratlos vor den Bushaltestellen.“

Zweifelsohne gehört die Ostangelner Küste zu den beliebtesten Erholungsgebieten im Kreis Schleswig-Flensburg. Hier lockt die beste maritime Badewanne weit und breit. Dennoch besteht auch hier Handlungsbedarf zur Verbesserung der Qualität.

Weitere Schwachstellen kamen bei einer Abfrage von den Bürgermeistern der Küstengemeinden Kronsgaard, Pommerby, Nieby und Hasselberg zum Thema Infrastruktur ans Licht. Badefreuden und Sonnenbaden an den Stränden werden unter anderem dadurch getrübt, dass öffentliche Sanitäranlagen fehlen und es hauptsächlich an den Wochenenden an freien Parkplätzen mangelt. Von derartigen Zuständen konnten auch die Bürgermeister Wolfgang Kraack (Kronsgaard) und Rolf Frerich (Pommerby) ein Liedchen singen. Bürgermeister Dirk Hansen aus Nieby wies auf Engpässe in der Versorgung im gastronomischen Bereich hin. „Urlauber aus dem neuen Reetdachdorf (ehemalige Sandkoppel) fragen im Dorf vergeblich, wo sie denn ein Speiselokal finden könnten.“ Da bleibe ihnen dann nur der umständliche Weg in den Kneippkurort Gelting. Hansen beklagte: „Im Hochsommer drängeln sich zum Unmut der Einheimischen große Scharen von Besuchern durch Nieby und Falshöft.“

Vorsitzender Heiner Nissen vom Touristikverein Ferienland Ostsee-Geltinger Bucht stellte ein neues Konzept vor, auf dessen Grundlage die Serviceangebote an 18 Anlaufstellen im Ostseebereich und an der unteren Schlei weiter verbessert werden könnten. So wird der Fokus auf Zielgruppen gerichtet, darunter auf Familien mit kleinen Kindern, auf Gäste mit Handicaps, auf Senioren und Urlauber mit Hund.

Ausschuss-Chef Clemens Teschendorf betonte, die Erfahrungsberichte aus den Gemeinden hätten wichtige Erkenntnisse darüber gegeben, wo noch Handlungsbedarf besteht. In naher Zukunft sollen auch noch die Oberhäupter der Küstengemeinden Steinbergkirche, Steinberg, Gelting, Niesgrau (Gelting-Mole), Maasholm und Rabel zu diesem Themenkreis angehört werden.