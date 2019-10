Kultur in Schleswig : Viel zu tun im Stadtmuseum

Für die angestrebte Zertifizierung muss die stadtgeschichtliche Sammlung modernisiert werden. Im Jahr 2018 kamen über 17.000 Besucher.

28. Oktober 2019, 16:10 Uhr

Schleswig | Der 14. November ist ein wichtiges Datum für das Schleswiger Stadtmuseum. An diesem Tag entscheidet ein Fachgremium aus Museumsexperten, ob das Stadtmuseum das begehrte Zertifikat erhält. Museumsleiterin Dörte Beier ist aber optimistisch, denn in ihrem Jahresbericht nennt sie ein weiteres Datum: Für den 17. Dezember ist die feierliche Übergabe des Zertifikats geplant, wie der Vorlage für den jüngsten Kulturausschuss zu entnehmen ist.

Die 2013 eingeführte Zertifizierung der Museen diene der „Qualitätssicherung“, einer „stärkeren Professionalisierung“ und der „zukunftsfähigen Aufstellung“ der Museen, heißt es auf der Seite der Museumsberatung und -zertifizierung. „Das Zertifikat verleiht den Museen ein stärkeres Gewicht gegenüber der Politik, Sponsoren und Förderern. Dringende Optimierungen, die für ein zeitgemäß aufgestelltes Museum unerlässlich sind und größere finanzielle Mittel erfordern, werden unter dem Einfluss des Zertifikats häufig genehmigt.“

25 Museen in Schleswig-Holstein haben bereits das Zertifikat, darunter das Wikinger-Museum Haithabu.

Zu dem Gremium, das die Museen berät und anschließend zertifiziert, gehört auch Ulrich Schulte-Wülwer, der frühere Direktor des Flensburger Museumsbergs. Er will der Entscheidung der Jury nicht vorgreifen, gibt aber gegenüber den SN einen Hinweis: „Frau Beier und ihr Team sind auf einem sehr guten Weg.“ Das sehe man nicht zuletzt an den Besucherzahlen, die deutlich höher seien als in vergleichbaren Museen vergleichbarer Städte – „und das im Windschatten von Gottorf“, so der Flensburger Museumsmann.

Genau 17.384 Besucher kamen 2018 ins Stadtmuseum; Das waren nahezu gleich viele wie im Jahr davor. Der „Jahrhundertsommer“ habe nicht zu einem Einbruch der Besucherzahlen geführt, so Dörte Beier. In den letzten zehn Jahren gab es nur 2016 mit 20.764 Besuchern eine deutlich höhere Zahl. Die meisten Menschen (4531) kamen zu der Fotoausstellung „Lys“, doch auch der Weihnachtsmarkt war sehr gut besucht (3640).

Das Stadtmuseum ist wie andere Museen auch weit davon entfernt, kostendeckend zu arbeiten. Das Defizit für 2018 betrug knapp 615.000 Euro, der Kostendeckungsgrad 9,58 Prozent. Dieser Wert sei im Vergleich mit anderen Museen überdurchschnittlich hoch, so Beier in der Ausschussvorlage.

Zu den wichtigen Zukunftsaufgaben gehört die Einrichtung der Kulturwerkstatt, mit der das Museum viele Bürger der Stadt stärker an die Einrichtung binden will. Doch auch das Expertengremium hat dem Stadtmuseum bedeutende Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben: „Eine Hauptauflage besteht darin, die im 1. und 2. Stock des Palais untergebrachten stadtgeschichtlichen Dauerausstellungen im Palais zu modernisieren. Außerdem soll das Besucherleitsystem ergänzt und der Bereich Bildung und Vermittlung ausgebaut werden.“