Martin-Luther-Krankenhaus : Viel Lob für die Neubaupläne

Projektentwickler und Architekt überzeugen Bauausschuss mit Entwürfen für die Nachnutzung des alten Krankenhaus-Geländes.

von Sven Windmann

19. April 2018, 07:00 Uhr

Wohl selten hat man im Bauausschuss so viele leuchtende Augen gesehen wie am Dienstagabend. Als Projektentwickler Rudolf Van Eijk und sein Architekt Robert Stüer (Schnittger Architekten und Partner) ihre Pläne für den Abriss des alten Martin-Luther-Krankenhauses (MLK) sowie die Nachnutzung des Geländes präsentierten, war die allgemeine Begeisterung fast mit den Händen zu fassen. Und so gab es am Ende zwar die ein oder andere Anmerkungen, was man an den Entwürfen noch ändern könnte oder sollte. Insgesamt gab es aber viel Lob für das Duo, das bislang eher Bauprojekte in Kiel realisiert hat.

„Aber ich habe mich schon jetzt in Schleswig verliebt“, meinte Van Eijk, der gleich mehrfach betonte, wie ernst es ihm mit den Plänen für das 18 500 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke Moltkestraße/Lutherstraße sei. „Wir sind Willens und in der Lage, dieses Projekt zeitnah durchzuziehen. Aber dafür brauchen wir auch Ihre Hilfe“, richtete er sich an die Politiker.

Diese versprachen dann auch fraktionsübergreifend, das Bauvorhaben so gut wie möglich unterstützen zu wollen. „Denn wir möchten auf keinen Fall ein zweites Hertie haben“, wie Harry Heide vom SSW mit Blick auf das seit nun fast zehn Jahren leer stehende Kaufhaus betonte.

Van Eijk zeigte sich aber auch bereit, eine Abriss- und Bauverpflichtung zu unterschreiben, die ihm klare Fristen setzt, bis wann er sein Projekt umsetzen muss. Zunächst aber müsse er das alte Krankenhaus samt Grundstück vom Kreis Schleswig-Flensburg kaufen (die Rede ist von einem niedrigen sechsstelligen Betrag für das stark mit Schadstoffen belastete Gebäude; die Verhandlungen laufen noch). Erst dann kann die Stadt eingreifen, etwa indem sie den Flächennutzungs- und Bebauungsplan anpasst.

Das ist auch nötig. Denn Van Eijk plant auf dem riesigen Areal in erster Linie Wohnbebauung. Das alte Krankenhaus soll komplett abgerissen werden. Stattdessen sind zwölf Häuser mit bis zu vier Vollgeschossen geplant. Insgesamt rund 140 Wohnungen könnten so entstehen. Auch Platz für Büros soll es geben. Als besonderen Clou hat sich Architekt Robert Stüer zudem überlegt, die Untergeschosses des MLK, und damit auch den alten Nato-Bunker, weiterhin zu nutzen – und zwar als Tiefgarage. Er plant, dass 70 Prozent der Parkplätze unterirdisch geschaffen werden. So bliebe überirdisch mehr Platz für Grünflächen. „Wir müssen sehen, ob das funktioniert. Aber ich schließe es nicht aus“, so Stüer.

„Diese Entwürfe passen sehr gut zu Schleswig“, lobte schließlich Harry Heide. Und auch Babette Tewes von den Grünen sprach, ebenso wie Eckhard Haeger von der SPD, von „sehr überzeugenden Entwürfen“. Und zwar auch, weil Van Eijk eine „ansprechende Architektur mit Ziegelfassaden“ als auch annehmbare Preise für Miet- beziehungsweise Eigentumswohnungen versprach. „Wir wissen auch, dass Schleswig nicht Kiel ist und hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen, was die Immobilienpreise betrifft“, betonte Architekt Stüer. Dass sich die Kieler Investoren dennoch für ein Bauprojekt in Schleswig entschieden hätten, sei, so Helge Lehmkuhl von der CDU, „ein Beweis für die Attraktivität Schleswigs“. Ausschussvorsitzender Stephan Dose (SPD) und Bürgermeister Arthur Christiansen betonten indes, dass Schleswig durch 140 zusätzliche Wohnungen in der Innenstadt auch zusätzliche Kaufkraft gewinne.