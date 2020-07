Sanierungsarbeiten : Viel Kupfer für den Schleswiger Domturm

Das Baugerüst wächst immer weiter in die Höhe. Der Domturm erhält ein völlig neues Erscheinungsbild.

von Alf Clasen

21. Juli 2020, 19:25 Uhr

Schleswig | Die Fortschritte auf der Dom-Baustelle sind weithin sichtbar. Meter um Meter verschwindet nun auch der Helm des Turms hinter dem weiter in die Höhe wachsenden Gerüst. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der komplette, 112 Meter hohe Turm eingerüstet sein. Dort ganz oben nehmen der Kieler Klempnermeister Jörg Kleinfeld und seine Mitarbeiter eine Generalüberholung des kupfernen Helms vor. Löcher in der Dachhaut würden gelötet, die Grate abgetragen und erneuert, erklärt er. Zudem würden etwaige Schäden in der Unterkonstruktion behoben. „Wie sanierungsbedürftig die Turmspitze ist, werden wir erst sehen, wenn wir oben sind“, sagt Kleinfeld.

Bis Oktober müssen die Arbeiten am Turmhelm erledigt und das Gerüst wieder abgebaut sein. Dann nämlich beginnt die Saison der Herbststürme – und die Arbeiten dort oben wären zu gefährlich. „Für die Gerüstbauer ist das nochmal eine neue Herausforderung“, betont Antje Wendt, Sprecherin der Schleswiger Bischofskanzlei.

Jörg Kleinfeld und seine Männer haben schon jetzt eine Menge geschafft am Turm des Gotteshauses. Drei der vier Strebepfeiler sowie diverse Fensterbänke haben sie bereits mit dunkelbraunem Kupferblech verkleidet. Das Kupfer sei länger haltbar als Ziegelsteine und soll verhindern, dass künftig wieder Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt, erklärt Pastor Andreas Hamann, Bau-Referent für die Domsanierung.

Noch können sich die Schleswiger kein Bild von der Kupferverkleidung machen, liegt sie doch bislang hinter Gerüst und Planen versteckt. Doch Hamann ist sich darüber im Klaren, dass die optische Anmutung des St.-Petri-Doms mit seinem in den Jahren 1888 bis 1894 im neugotischen Stil erbauten Hauptturm in Zukunft eine völlig andere sein wird – was vermutlich nicht jedem gleich gefallen werde. Anfangs sei sogar diskutiert worden, auch die Westseite des Hauptschiffes mit Kupfer zu verkleiden, so Hamann. Man habe sich aber entschieden, dort wieder ein Verblendmauerwerk zu errichten.

An die 28 Tonnen Kupfer werde man am Ende verbaut haben, rechnet Jörg Kleinfeld vor. Das Kupfer, sagt er, werde übrigens erst in 30 bis 40 Jahren grüne Patina ansetzen.

