TSV Selk : Viel Bestätigung für Udo Assall

Der Vorsitzende des TSV Selk wurde für eine weitere Amtszeit bestätigt.

von shz.de

01. April 2018, 07:00 Uhr

Mit einem langanhaltenden Applaus zollten die Mitglieder des TSV Selk ihren Vorsitzenden Udo Assall Lob und Anerkennung: „Udo ist unser beste Mann“, lobte Kassenwartin Anke Pfaff. Einstimmig wurde der Selker für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Eigentlich wollte Assall längst die Verantwortung zur Fortführung der Vereinsgeschicke in jüngere Hände abgeben – doch es lässt sich einfach kein Nachfolger für die ehrenamtliche Aufgabe finden. So macht Assall weiter. „Aber dann ist auch bald Schluss, dann muss sich endlich jemand bereit erklären.“ Seit 2010 leitet Assall den 53-jährigen Verein. 43 davon fasste er in der Zeitschrift „Extra“ zusammen, deren 800 Ausgaben einmal jährlich an die Mitglieder und die Einwohner der Gemeinden Selk, Geltorf und Lottorf verteilt werden.

Assall freute sich über den Zuspruch, den die jüngste Jahreshauptversammlung offenbarte, denn mehr als 50 Mitglieder wollten dabei sein. Im Mehrzweckraum des Kulturzentrums in Selk rückten alle dicht zusammen. Stühle mussten dazu gestellt werden. Bei den anstehenden Wahlen wurde Marion Rößler-Peglow im Amt als dritte Vorsitzende bestätigt, Schriftwartin Birgit Thiemann verbleibt für zwei weitere Jahre im Amt. Ulla Prien wurde als zweite Kassenwartin einstimmig bestätigt.

Die Erweiterung des Sportangebotes und eine starke Jugendarbeit ließ die Mitgliederzahl von 409 im Vorjahr auf nun 442 Mitglieder steigen. Der Verein blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So fand der Vorsitzende lobende Worte für sein Team, für erfolgreiche Sportler und engagierte Spartenleiter und Trainer. Zu ihnen gehört Gaby Assall, Vize-Landesmeisterin im Tischtennis, Norddeutsche Vize-Meisterin im Einzel und Meisterin im Mixed. Auch die Bogensparte, die die Austragung der Landesmeisterschaft „Wald und Feld“ erneut nach Selk geholt hatte, verzeichnete zahlreiche meisterhafte Erfolge in allen Altersgruppen. Weitere Auszeichnungen und Ehrungen gingen an: Helga Hartig (50 Jahre Mitglied), Monika Otto (40 Jahre Mitglied), Gaby Assall (35 Jahre Vorstandsarbeit). Für 30-jähriges Engagement in der Vorstandsarbeit erhielt Kassenwartin Anke Pfaff Anerkennung. Marion Rößler-Peglow wurde für 25-jährige Mitgliedschaft und 15 Jahre Vorstandsarbeit ausgezeichnet.

Ulla Prien gehört dem Vorstand seit zehn Jahren als zweite Kassenwartin an, einige Jahre zuvor war sie Spartenleiterin im Turnen.

Einen weiteren Dank für das Engagement als Übungsleiter erhielten Denise Bade, Nadine Hartig und Björn Keske. Die Genesungswünsche der Versammlung gingen an Jürgen Redepenning, der zu einem späteren Zeitpunkt für sein Engagement geehrt wird.