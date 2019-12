Grundhof : Viel Beifall für „Anglovision“ beim Sängerball

Per „Liveschaltungen“ nach Sponbrück, Unewatt, Wolfsbrück, Krim, Rosgaard, Schnarup-Thumby und Schnorrum wurden die einzelnen Punkte verteilt.

29. Dezember 2019, 15:34 Uhr

Grundhof | Was die Eurovision jedes Jahr mit großem Aufwand veranstaltet, das schaffte der Grundhofer Gesangverein bei seinem nachweihnachtlichen Konzert mit anschließendem Sängerball unter der Überschrift „Anglovision 2019“ allemal. Die Moderatoren Patrick Fiedler, Andreas Russ und Patrick Sander kündigten eine bunte Show an, „die in Länge und hochkarätigen Stars dem Eurovision Song Contest in keiner Weise nachsteht“.

Es folgten zehn Lieder, die der 162 Jahre alte Chor unter Leitung von Ronald Balg vortrug. Das Publikum im vollbesetzten Saal von Grundhof-Krug repräsentierte die sieben wichtigsten Metropolen der Landschaft Angeln und war anschließend aufgerufen, sein Votum abzugeben. Dazu gab es „Liveschaltungen“ nach Sponbrück, Unewatt, Wolfsbrück, Krim, Rosgaard, Schnarup-Thumby und Schnorrum. Zwischen der Abfrage der Ergebnisse wurden Songs aus früheren Eurovisionswettbewerben vorgetragen. Dann führten einige Sänger einen rituellen Kriegertanz der Maoris aus Neuseeland (Foto) auf und brachten anschließend „Dschinghis Khan“ zu Gehör.

Die einzelnen Punktvergaben wurden sofort per Computer zusammengezählt. Mit Hilfe von Beamer und Balkendiagramm war das Publikum stets über alle Zwischenstände informiert. Schnell stand das Ergebnis fest. Sieger wurde der Gefangenenchor mit „Flieg, Gedanke“ aus der Oper „Nabucco“ von Guiseppe Verdi, gefolgt vom Gefangenenchor mit „O welche Lust“ aus Ludwig von Beethovens einziger Oper „Fidelio“. Auf Platz drei kam „Rendezvous“ des A-cappella-Pop-Quartetts „Maybebop“.

Das Publikum dankte allen Aktiven mit lang anhaltendem Beifall. Danach spielte die „Joker Show Band“ zum Tanz auf, der bis spät in die Nacht dauerte. Das Konzert mit dem gesamten Programm wird am Sonntag, 26. Januar, um 14.30 Uhr im Grundhof-Krug wiederholt.