Viel Applaus für Stephan Dose

Der Wahlsieger von der SPD bekommt auch aus den Reihen der anderen Fraktionen Zuspruch

von Sven Windmann

22. September 2019, 20:59 Uhr

Schleswig | Um 18.26 Uhr war die Sache eigentlich schon durch. Da wurde das Ergebnis des ersten von 14 Wahlbezirken per Beamer an die Leinwand im Ständesaal geworfen. Mit einem Ergebnis, das einem Erdrutsch gleich kam. Satte 72,9 Prozent konnte Stephan Dose in der Hiort-Lorenzen-Schule für sich verbuchen. Und während im Lager des SPD-Bürgermeisterkandidaten laut gejubelt wurde, gingen bei den Grünen die Mundwinkel nach unten. Einen so deutlichen Abstand hatten Kandidatin Wiebke Hansen und ihre Mitstreiter ganz offensichtlich nicht erwartet.

Spätestens als dann die nächsten beiden Ergebnisse angezeigt wurden, war allen im Saal klar: Die Wahl ist gelaufen. Am Ende konnte Dose jeden einzelnen Wahlbezirk für sich gewinnen. Selbst in der Bruno-Lorenzen-Schule hatte er die Nase deutlich vorn. Bei der ersten Wahl am 1. September lag Hansen hier noch rund zehn Prozentpunkte vor ihrem SPD-Widersacher. „Ich hatte vorher schon ein gutes Gefühl“, sagte Dose, als etwa die Hälfte der Stimmen ausgezählt war. Zu früh freuen wollte er sich – zumindest öffentlich – aber nicht. Als dann aber um 19.05 Uhr das Endergebnis feststand, brachen bei ihm und in seinem Lager alle Dämme.

Besonders auffällig: Auch aus den Reihen der anderen Fraktionen, auch der CDU, war deutlich Applaus zu hören. „Er ist der Richtige“, sagte etwa CDU-Ratsfrau Steffanie Hildebrandt. Sie hatte sich am Sonnabend an Doses Wahlkampfstand in der Ladenstraße für ihn stark gemacht – obwohl ihre Partei im Vorfeld der Stichwahl eine offene Positionierung vermied. „Es war natürlich jedem freigestellt, wie er sich verhält. Ich habe mich dann ganz klar dafür entschieden, Stephan Dose zu unterstützen“, sagte Hildebrandt.

Noch-Bürgermeister Arthur Christiansen hatte schon nach seiner Niederlage im ersten Wahlgang klar Stellung pro Dose bezogen. Entsprechend zufrieden zeigte er sich jetzt. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich wird. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Die Schleswiger haben offenbar erkannt, dass Fachkenntnisse eine wichtige Voraussetzung sind, um Bürgermeister dieser Stadt zu sein“, meinte Christiansen, der Dose anbot, ihn in den nächsten Wochen und Monaten bestmöglich einzuarbeiten. Bis zur Amtsübergabe im Januar, so betonte er, wolle er sich weiter mit voller Kraft für die Stadt Schleswig engagieren. „Das gehört sich doch wohl so“, so Christiansen, der zugab, nach der Wahlniederlage am 1. September durchaus geknickt gewesen zu sein. „Aber das ist abgehakt. Ich bin Profi genug.“

Auch Christiansens Vorgänger Thorsten Dahl zeigte sich zufrieden mit der Wahl Doses. „Er hat die nötige Ahnung von der Materie und kann das. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche ihm – im Sinne der Stadt Schleswig –, dass alle Fraktionen gut mit ihm zusammenarbeiten.“ Gleichzeitig erinnerte Dahl an den kürzlich verstorbenen Alt-Bürgermeister Bodo Richter, der nur einen Tag vor der Stichwahl auf dem Holmer Friedhof beigesetzt wurde. „Das ist schon verrückt, dass diese beiden Ereignisse so nah beieinander liegen“, so Dahl.

Grünen-Ratsherr Johannes Thaysen zeigte sich indes als fairer Verlierer. „Dieses Ergebnis ist für uns trotz der Niederlage ein Achtungserfolg. Es zeigt, dass man uns Grüne ernst nehmen muss.“ Mit Blick auf Dose wünsche er sich eine gute Zusammenarbeit. „Ein reines Weiter-so kann und wird es mit uns aber nicht geben“, so Thaysen. Passend dazu betonte Stephan Dose, kurz bevor er zur Wahlparty der SPD in der „Strandhalle“ verschwand, dass er sich in erster Linie allen Schleswigern gegenüber verantwortlich fühle. „Sie können mit einem engagierten, mit Schleswig eng verbundenen Bürgermeister rechnen“, sagte er. Dabei wolle er großes Augenmerk auf das Thema Bürgernähe legen.

Laut Liste müsste Sönke Büschenfeld für Dose in die SPD-Ratsfraktion nachrücken. Wer seine Posten als Fraktionschef und Bauausschussvorsitzender übernimmt, steht noch nicht fest. Ratsherr Jürgen Lorenzen wird dabei aber sicherlich eine Hauptrolle spielen.