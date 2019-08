Kultur in Schleswig : Videowerkstatt beim Norden-Festival

Gestern begann der Aufbau für die zweite Auflage des Kultur-Ereignisses auf den Königswiesen.

von Sven Windmann

16. August 2019, 17:12 Uhr

Schleswig | Kaum haben die Wikinger das Feld und die Wiesen geräumt, kommen schon die nächsten Nutzer des großen Stadtparks an der Schlei. Gestern begann der Aufbau für die zweite Ausgabe des Norden-Festivals, das in knapp zwei Wochen beginnt und über insgesamt zwölf Tage an drei verlängerten Wochenenden läuft.

Mit einem 15-köpfigen Team an Zimmerleuten und Aufbauhelfern hat das Veranstalter-Duo Marno Happ und Manfred Pakusius gestern begonnen, das Hütten-Dorf am Luisenbad aufzubauen. An mehreren Stellen auf den Königswiesen sind die angelieferten Bausätze nicht zu übersehen; täglich wird dort jetzt gehämmert und geschraubt, bis alles steht.

Am Montag kommt zudem der Hamburger Künstler Florian Tampe und wird das „Wahrzeichen“ des Festivals errichten. Nach dem Vogel des Premierenjahres soll diesmal ein Hering aus Recyclingmaterial das Markenzeichen werden.

Parallel zu den Aufbauarbeiten besuchten zwei Hamburger Film-Menschen die Dannewerkschule, um auf ein besonderes Angebot in Zusammenhang mit dem Festival aufmerksam zu machen. An jeweils drei Tagen an den drei Wochenenden bieten die beiden Filmemacher Henrietta Langholz und Karsten Wiesel eine Videowerkstatt auf dem Festivalgelände an. Mitmachen können bis zu zwölf Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Sie schauen mit ihren professionellen Kameras hinter die Kulissen eines Festivals, lernen, wie man ein Musikvideo erstellt, wie man ein Interview aufnimmt.

Während Henrietta sich auf Spielfilme spezialisiert hat und Karsten eher Dokumentarfilmer ist, kommt mit Anselm Ehrig ein junger Filmer hinzu, der selbst Musikvideos dreht. Die im Rahmen der Werkstatt produzierten Filme werden am letzten Sonntag des Festivals im kleinen Festivalkino gezeigt. Kooperationspartner ist der Offene Kanal Flensburg, der unter anderem die Kameras zur Verfügung stellt. Wer mitmachen will, schreibt einfach eine Mail mit allen wichtigen Daten an kw@norden-festival.de.

Viel ist derzeit auf dem Areal an den Königswiesen noch nicht vom Festival zu sehen. Doch in zwei Wochen geht es hier rund, lesen Schriftsteller aus ihren Büchern, spielen Bands und Solisten auf der Open-Air-Bühne, werden Filme im Festivalkino gezeigt. Ausgesuchte Streetfood-Stände bieten Leckeres aus vielen Weltregionen.

Am letzten Donnerstag im August geht es am frühen Abend los mit dem „ChorColores“ und Eröffnungsreden, gefolgt um 19 Uhr von der schwedischen Band „Fluru“ und um 21.45 Uhr „Town of Saints“ (Finnland, Niederlande). Headliner am Freitag ist dann das dänische Duo „Laid Back“.