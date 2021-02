Boren : Verwirrung über die Sperrungsdauer der Brücke Lindaunis

Die Arbeiten an der Brücke haben sich wetterbedingt verzögert.

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2021, 17:18 Uhr

Boren | Die Brücke Lindaunis bleibt für ihre Nutzer weiterhin unberechenbar. Zuletzt herrschte in den Sozialen Medien eitel Freude über die Nachricht, dass das Ende der Sperrung angekündigt wurde. Am gestrigen Freitag sollte das alte Bauwerk, das zurzeit durch eine neues ersetzt wird, endlich wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie die Bahn mitteilte.

Und diesmal schien dem nichts im Wege zu stehen. Zumindest gab es bis zum späten Freitagnachmittag keine neuen Infoschilder, die auf eine Wende hindeuteten. Aber was bedeuten schon Schilder an der Brücke? Auf ihrer Internetseite, auf der es Informationen zu zahlreichen Bauprojekten gibt, in hatte die Bahn schon längst eine Verlängerung der Sperrung bis Mitte März ankündigt.

Was stimmt denn nun? Weder auf den Schildern noch im Internet war der neueste Stand der Entwicklung nachzulesen, wie eine Nachfrage bei der DB-Pressestelle ergab. Die teilte nämlich mit, dass die Sperrung sogar bis zum 18. April andauern wird. „Aufgrund des starken Wintereinbruchs mussten die Arbeiten für zwei Wochen pausieren“, erklärte Pressesprecherin Sabine Brunkhorst, „und die Verankerung der Trägerbohlwand konnte aufgrund von schwierigem Baugrund nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Bauverfahren musste daraufhin umgestellt werden, sodass der Einbau der Verankerung mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als geplant.“ Bis Mitte April solle die Trägerbohlwand eingebaut werden, um die Straße abzusichern. Parallel dazu finden Bauarbeiten vom Wasser aus statt. Ab 6. April werden die Fahrbahnplatten herausgenommen, um die alte Brücke umlagern zu können. Dafür muss die Sperrung aufrecht erhalten werden – außer für den Bahnverkehr.

Die Pressesprecherin versprach auch, dass die Informationen im Internet unverzüglich aktualisiert und die Schilder ausgetauscht werden sollen. „Die Anwohner werden wie bisher über einen gesonderten Infobrief informiert: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten alle Betroffenen um Entschuldigung.“