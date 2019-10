Oersberg : Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten – Polizei sucht Zeugen

Mit Seilen versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten von seinem Sockel zu reißen.

25. Oktober 2019, 14:08 Uhr

Oersberg | Am Sonntag, 20. Oktober, gegen 8 Uhr, versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an einer Bushaltestelle in der Landestraße in Oersberg (Höhe ehemalige Meierei) zu entwenden. Es wurden Abschleppseite um den Fuß des Automaten gewickelt, teilt die Polizei mit. Anschließend wurde mit einem Pkw versucht, den gesamten Zigarettenautomaten mitsamt Stützfuß und Fundament aus dem Boden zu reißen.

Automat in Schieflage

Der Automat geriet dabei in Schieflage, konnte jedoch nicht gänzlich herausgerissen werden. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizeistation in Süderbrarup hofft auf weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04641/4809830 zu melden.

