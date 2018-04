Nach Polizeisuche : Vermisster 26-Jähriger wieder aufgetaucht

Der junge Mann wurde fünf Tage lang vermisst. Die Polizei suchte nach ihm.

von Maximilian Matthies

24. April 2018, 19:25 Uhr

Schleswig | Ein 26-Jähriger, der seit Donnerstagabend vermisst wurde, ist am Dienstag wieder aufgetaucht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Flensburg gegenüber shz.de. Der junge Mann sei von alleine wieder wohlbehalten nach Hause gekommen. Zuvor hatte die Polizei auch mit einem Bild nach dem Vermissten gesucht.

Er war vor seinem Verschwinden am Abend des 19. April das letzte Mal an einem Schleswiger Hundestrand gesehen worden. In den Folgetagen erschien er nicht zur Arbeit, was untypisch für den 26-Jährigen war.

Die Kripo Schleswig hatte die Ermittlungen übernommen und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

