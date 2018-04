Kreis Schleswig-Flensburg : Vermisste Zehnjährige wieder da

Das Mädchen war seit dem frühen Sonntagmorgen verschwunden. Hinweise führten nach Kappeln.

von Gerrit Hencke

29. April 2018, 14:50 Uhr

Silberstedt | Am Sonntagmorgen wurde eine Zehnjährige aus dem Kreis Schleswig-Flensburg vermisst. Die Polizei suchte öffentlich nach dem Mädchen. Daraufhin kamen Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten führten. Die Polizei traf das Mädchen am Nachmittag wohlbehalten in Kappeln an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?