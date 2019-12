Ringsberg : Verkehrsunfallflucht - dunkler Volvo Geländewagen touchiert Lkw - Polizei sucht Zeugen

Ein Volvo touchiert ein entgegenkommendes Fahrzeug und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht den Verantwortlichen.

16. Dezember 2019, 14:08 Uhr

Rngsberg | Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr in Ringsberg, auf Höhe der Bahnhofstraße, wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Laut Angaben der Polizei befuhr der 37-jähriger Fahrer eines weißen Iveko-Kastenwagens die B199 in Richtung Flensburg, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein dunkler Volvo SUV, auf seiner Fahrspur entgegenkam und sein Fahrzeug im Vorbeifahren streifte. Anschließend setzte der Fahrer oder die Fahrerin des Volvos die Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Kappeln fort.

Außenspiegel an der Unfallstelle gefunden

Beide Fahrzeuge wurden bei diesem Unfall nicht unerheblich beschädigt. Der Außenspiegel des Volvos wurde an der Unfallstelle gefunde. Auch die Fahrerseite des Volvos muss erheblich beschädigt worden sein. Die Polizei in Glücksburg hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem verunfallten Volvo SUV machen? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04631/4050120 zu melden.

