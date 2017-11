Schlei-Insel Kieholm : Verein hat sich aufgelöst

vergrößern 1 von 1 Foto: dis 1 von 1

von Dirk Steinmetz

erstellt am 08.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Die Insel Kieholm in der Schlei zwischen Kosel und Ulsnis verändert ihr Gesicht auf Grund von Stürmen und steigendem Meeresspiegelanstieg beständig. 2009 wurde in Kosel der Verein „KISK (Kleine Insel in der Schlei Kieholm)“ gegründet. Die Mitglieder um den Vorsitzenden Karl Walther begleiteten die Insel bis zum 3. November. Bei einer Mitgliederversammlung wurde nun die Auflösung des Vereins beschlossen und in die Wege geleitet, heißt es in einer Mitteilung von Karl Walther.

„Kikholm (Kieholm), die Liebesinsel, schrumpft im Klimawandel dramatisch. Es gelang uns nicht, die Insel zu kaufen und sie zu sichern, auch als wir bereits die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg von Sicherungsmaßnahmen überzeugt hatten“, sagte Walther im Rückblick. Zweimal kauften Liebhaber die Insel zu Preisen, die ein Naturschutzverein nicht aufbringen konnte. „Der aktuelle Eigentümer hat uns ein Betretungsverbot erteilt. Wir werden die Insel in Abständen überfliegen und ihren Untergang dokumentieren“, teilte der letzte Vorsitzende des Vereins fest fest.

Auf der letzten Versammlung vor der Auflösung wurde allerdings auch deutlich, dass die Mitglieder mit der Insel noch längst nicht abgeschlossen haben. So wurde festgestellt, dass man noch Erlen auf der Insel hätte pflanzen können, statt der vorhandenen Fichten. Die Fichten würden den Kontakt mit dem Brackwasser nicht gut vertragen. Ähnliches, so Walther, könne man auch auf Reesholm beobachten. „Man hätte neues Schilf pflanzen können, denn die alten Rhizome stammen sicherlich noch aus der Zeit vor Christus Geburt, so alt wird Schilf. Zu der Zeit war das Wasser wohl sauberer“, berichtete Walther. „Nicht halbtote Schilfinseln, jugendliches Reet, wäre angesagt gewesen“, meinte Walther. Aber es müsse gegen Gänsefraß gesichert werden, Privatpersonen erhielten da schwer eine Genehmigung im FFH-Gebiet, so die Einschätzung des Vereins. Zu all dem komme noch der Kormoran.

„Solche Inseln im Privatbesitz machen keinen Sinn“, stellte die Versammlung fest. Der Verein Schlei-Informationszentrum) wird den Untergang der Insel weiter begleiten, verkündete Walther.

Zum Abschluss seiner Tätigkeit soll noch ein kleines Buch entstehen. Titel: „Rettet Kieholm?“ Darin sollen Interviews mit den „Älteren“ und Insel-Freunden, Fotos, Gutachten, Vermessungen, Geschichtskenntnisse, Karten, Chroniken und Sagen zur Insel zusammengetragen werden.

„Durch diese Dokumentation stirbt diese Insel erinnerungsreich – anders als Aalbek, Groß und Klein Lindholm sowie Hestholm“, stellte Walther fest. Damit bliebe von Kieholm vermutlich mehr als nur eine Untiefentonne in unbestimmter Zeit.