Steinbergkirche : Verdienstkreuz für Monika Diehl

Das Bundesverdienstkreuz überreichte gestern Ministerpräsiedent Daniel Günther Monika Diehl aus Steinbergkirche.

09. Juli 2019, 18:45 Uhr

Kiel/Steinbergkirche | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Monika Diehl aus Steinbergkirche das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Überreicht wurde ihre die Auszeichung gestern in Kiel von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.

„Monika Diehl prägt seit fast einem halben Jahrhundert die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)“, heißt es in der Laudatio. So hat sie 1977 den Vorsitz des Ortsvereins Steinbergkirche übernommen und 36 Jahre lang geleitet. Neben Blutspendenaktionen, geselligen Angeboten, Reisen und Wohltätigkeitsbasaren initiierte sie eine Kleiderkammer und einen Seniorentanzkreis. Seit 36 Jahren ist sie stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Schleswig-Flensburg und vertritt dessen Interessen auf Bundesebene. Unter ihrer Federführung gelang es, eine Vielzahl von sozialen Projekten zu initiieren, weiterzuentwickeln und zum Erfolg zu führen. So hat sie den Ausbau der Pflegeausbildung von Ersthelfern bewirkt und ortsübergreifende Beratungseinrichtungen zu den Themen Suchtberatung, Kurvermittlung und Flüchtlingshilfe initiiert.