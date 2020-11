Süderbrarup : Vandalismus an der Nordlicht-Schule sorgt für Ärger

Das Bushäuschen der Süderbraruper Schule wurde beschädigt. Das System der Schulbegleitung muss angepasst werden.

06. November 2020, 16:56 Uhr

Süderbrarup | Ein besorgniserregendes Thema musste in der Sitzung des Schul- und Jugendausschusses des Amtes Süderbrarup wieder einmal erörtert werden: der Vandalismus an den Schulen. Diesmal betraf es die Nordlichtschule, die vor kurzem neue Bushäuschen in modernem Stil bekommen hatte.

„Die haben viel Geld gekostet. Und nun sind inzwischen alle Sicherheitsverbundglasscheiben kaputt gemacht worden“, berichtete der Schulausschussvorsitzende Otto Krüger über die sechs Bushäuschen. Es habe während und nach der Sanierung bereits große Schäden in der Gemeinschaftsschule gegeben, die einige Tausend Euro betragen hätten: „Es gibt jetzt nur noch die Möglichkeit, statt mit Glas sie mit Lerchenholz zu verschalen.“

Krüger wies darauf hin, dass aufgrund der hohen Kosten für die Beseitigung dieser Zerstörungen andere Wünsche der Eltern derzeit nicht zu erfüllen seien. „Ich verstehe es einfach nicht, warum alles kaputt gemacht wird. Für das viele Geld hätte man eine Menge sinnvoller Sachen umsetzen können.“ So könne etwa dem Wunsch, zehn Bänke im Außenbereich aufzustellen, um den Kindern eine Essensaufnahme im Sitzen zu ermöglichen, aus finanziellen Gründen nicht entsprochen werden. Dieses Anliegen wird an den Finanzausschuss übergeben.

Der Kreis Schleswig-Flensburg muss aufgrund des drastisch gestiegenen Bedarfes das derzeitige System zum Umgang mit Schulbegleitung anpassen und verändern. Eine Schulbegleitung wird bisher als Einzelfallhilfe gewährt, in einem sogenannten Pool-Modell wird die Schulbegleitung flexibel eingesetzt. Allein in Süderbrarup sind aktuell 24 Schulbegleiter mit insgesamt 524 Stunden pro Woche aktiv. Es wurde beschlossen, den Fachbereich Kinder und Jugendliche zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Kreis Schleswig-Flensburg ein entsprechendes Konzept für ein Pool-Modells unter Betrachtung der Kosten und bei Übernahme der finanziellen Trägerschaft durch die Jugendämter zu entwickeln.

Der Etat der Schule Thorsberger Moor für 2021 ist mit 79.895 Euro um 3825 Euro geringer als in 2020 angesetzt, es wird mit 45 Schülern weniger gerechnet. Neben zehn Bänken für den Außenbereich wird ein Verdunklungssystem in fünf Klassen in Haus A gewünscht.

Der Haushalt 2021 der Nordlichtschule entspricht mit 86.200 Euro der Planung für diese Jahr – bei fünf Schülern weniger. Wünsche könnten über das Förderprogramm abgedeckt werden: Sonnensegel für die Sandkiste und den Treppenaufgang zum Sportplatz/Freibad, an einer günstigen Stelle am Hang Jalousien für den Terrassenbereich der Mensa, Verdunklung für die Aula, Fliegengittertüren an den Türen aller Klassenräume.