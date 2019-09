Streit um Bürgermeisterkandidat : Uwe Lorenzen legt Ehrenvorsitz der Schleswiger CDU nieder

Ein Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Holger Ley macht den 78-Jährigen fassungslos.

von Alf Clasen

12. September 2019, 18:03 Uhr

Schleswig | Eineinhalb Wochen nach dem Debakel ihres Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl hat der parteiinterne Streit in der CDU einen neuen Höhepunkt erreicht. Uwe Lorenzen hat mit sofortiger Wirkung den Ehrenvorsitz des Stadtverbandes niedergelegt. „Ich habe meine Urkunde zurückgegeben“, bestätigte der 78-Jährige gestern den SN.

Lorenzen zählt zu den Kritikern des Stadtverbandsvorsitzenden Helge Lehmkuhl und des Ratsfraktionschefs Holger Ley. Die beiden hatten sich dafür stark gemacht, dass die CDU Amtsinhaber Arthur Christiansen bei der Bürgermeisterwahl unterstützt, nachdem sie keinen anderen Kandidaten gefunden hatten. Christiansen war mit nur 14 Prozent auf Platz vier gelandet und hatte damit die Stichwahl klar verpasst.

Lorenzen hatte seinen Unmut über diese Personalie vor und auch nach der Wahl öffentlich kundgetan und auf SN-Anfrage gesagt: „Man sollte sich schon überlegen, ob Konsequenzen gezogen werden müssen.“

Auslöser für Lorenzens Schritt, nun den Ehrenvorsitz niederzulegen, ist ein vier Seiten langes Schreiben von Holger Ley, das dieser am Freitag vergangener Woche an alle Ratsmitglieder geschickt hat. Darin bezeichnet der Fraktionsvorsitzende die SN-Berichte über den Streit in der CDU in Trump’scher Manier pauschal als „Fake-News“.

Zugleich erklärt Ley in dem Schreiben, dass innerhalb der CDU die Forderung erhoben worden sei, Lorenzen wegen seiner öffentlichen Äußerungen den Ehrenvorsitz abzuerkennen oder ihn gar aus der Partei auszuschließen. Er selbst, so Ley, habe sich „bemüht, die Wogen zu glätten und ein 78 Jahre altes, verdientes Parteimitglied nicht einfach so zu behandeln, nur weil er einem fahrlässig arbeitenden Redakteur aufgesessen ist“.

Uwe Lorenzen zeigt sich entsetzt über diese Äußerungen. Er werde unter Hinweis auf sein Alter „als wohl schon seniles Mitglied hingestellt“, beschwert er sich in seinem Rücktrittsschreiben an den Stadtverbandsvorsitzenden und die Fraktionsmitglieder, das unserer Redaktion vorliegt. Anders als von Ley behauptet, habe er diesem nie versichert, dass er künftig nicht mehr mit dem Redaktionsleiter der SN sprechen werde. Ein solches Vier-Augen-Gespräch zwischen ihm und Ley habe nicht stattgefunden, betont Lorenzen. „Nichts davon ist wahr.“

Leys Schreiben wertet der ehemalige CDU-Ehrenvorsitzende als Versuch, „das Debakel der Empfehlung zur Bürgermeisterwahl und den nachfolgenden politischen Offenbarungseid, nämlich keine Empfehlung zur Stichwahl abzugeben, zu vertuschen“. Ley versuche, den Schleswiger Nachrichten „Fake-News“ anzudichten, kritisiert Lorenzen.



Forderung nach Konsequenzen erneuert





Er selbst stehe aber weiter zu seinen öffentlichen Äußerungen und bleibe bei seiner Forderung, dass nach der Wahlschlappe Konsequenzen gezogen werden müssten. Er sei jedoch persönlich „tief getroffen“ von Leys Schreiben, erklärt Lorenzen im Gespräch mit den SN.

Uwe Lorenzen hat sich seit 1986 in verschiedenen Ämtern für die CDU und die Stadt Schleswig engagiert, war lange Zeit auch Parteichef. 2007 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Aktuell ist er noch Vorsitzender der Seniorenunion Schleswig und Umgebung.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Helge Lehmkuhl wollte sich auf Nachfrage nicht zu Lorenzens Entscheidung äußern. Solche Personalangelegenheiten werde man intern im Vorstand besprechen, sagte er. Lehmkuhl hob jedoch hervor, dass Lorenzen im Laufe seiner politischen Karriere viel für die CDU geleistet habe.