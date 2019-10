Gemeindebücherei : Ursula Raddatz liest in Süderbrarup

Die Lesung beschäftigt sich mit der neuen Kappelner St.-Nikolai-Kirche.

15. Oktober 2019, 11:49 Uhr

Süderbrarup | In der Gemeindebücherei Süderbrarup findet am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr eine besondere Lesung mit Ursula Raddatz statt. Die neue St.-Nikolai-Kirche ist zu groß, zu elegant, sie dominiert mit ihrer barocken Silhouette den kleinen Flecken Kappeln allzu sehr. Im Jahre 1793 sorgt sie für Aufregung unter den Kappelner Einwohnern, unheimliche Dinge sollen in dem noch ungeweihten Bau vor sich gehen! Blutzoll soll sie verlangen!

Erhalt des alten Gudewerth-Altares

Und doch ist sie das Vermächtnis des Hans Adolph von Rumohr, des Herrn von Gut Roest und Kirchenpatrons. Er kämpft darum, seinen Traum endlich steinerne Wirklichkeit werden zu lassen. Mit ihm kämpft das Mädchen Nike, Leibeigene und dennoch die Vertraute des Gutsherrn. Ihr geht es um den Erhalt des alten Gudewerth-Altares, der so viele Geheimnisse in sich birgt. Es geht aber, wie immer im Leben, auch um die Liebe, um Gewalt, Tod und Sterben – und um die Erfüllung eines großenTraumes. Der Eintritt kostet 5 Euro.