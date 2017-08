Nübel : Unterwegs in der mobilen Arztpraxis

vergrößern 1 von 2 Foto: David Loehmueller 1 von 2

Rose Hansen ist eine engagierte Frau. Seit 2015 ist die gelernte Krankenschwester aus Berend als Flüchtlingshelferin aktiv, doch das hat ihr nicht gereicht. Seit Anfang des Jahres fährt sie zusätzlich regelmäßig als Freiwillige für die deutsche Hilfsorganisation „DocMobile“ ins nordgriechische Thessaloniki, um dort bei der medizinischen Versorgung gestrandeter Flüchtlinge zu helfen

„Mir geht’s gut. Ich will Menschen helfen, die nicht das Glück haben“, beschreibt sie ihre Motivation. Eher aus Zufall sei sie Ende vergangen Jahres auf die gemeinnützige Organisation „DocMobile“ im Internet gestoßen. Mit einem ehemaligen Rettungswagen, der jetzt als mobile Arztpraxis genutzt wird, sorgen die Helfer für eine medizinische Grundversorgung der Flüchtling in Thessaloniki. Mit dem Fahrzeug besuchen sie Camps, Parks und Ruinen, in denen sich viele der Menschen aufhalten.

Ein Team besteht aus einer Krankenschwester, einem Arzt und einem Fahrer und arbeitet mehrere Wochen zusammen. „Ich habe zunächst ihr Engagement verfolgt“, erinnert sich Rose Hansen. Dabei war sie sich schnell sicher: „Ich möchte mitmachen.“ Ihr erster Einsatz für die Hilfsorganisation folgt bereits im Januar. „Ich habe mir dafür extra vier Wochen unbezahlten Urlaub genommen“, erzählt Hansen. Auf eigene Kosten geht es für sie nach Thessaloniki, auch die Unterkunft und ihre Verpflegung trägt sie selbst.

Die Situation vor Ort sei im Januar schwierig gewesen. „Es was eisigkalt, die Temperaturen lagen bei Minus zehn Grad“, erzählt die Berenderin. Viele der Flüchtlinge lebten in Zeltcamps ohne ausreichende Wärmeversorgung. „Die sind zwar dann nach und nach in Apartmentgebäude gezogen, aber dort waren die Wasserleitungen eingefroren.“ Zwar seien viele der Hilfsbedürftigen junge Männer, aber auch Familien mit kleinen Kindern hätten teilweise in halbfertigen Bauruinen Schutz gesucht oder einfach auf der Straße gelebt. „Das sind meistens nicht registrierte Flüchtlinge, die sonst keine Unterstützung bekommen“, erklärt Hansen. Vier Mal in der Woche fährt das Team einen festen Treffpunkt an, hilft aber auch nach Bedarf. „Es bilden sich sofort Schlangen, wenn wir auftauchen. Unsere Anwesenheit spricht sich schnell rum“, sagt Rose Hansen, die inzwischen im Mai und auch im Juli in Thessaloniki unterwegs war.

Sie hat dabei unzählige Verletzungen versorgt und viele Kinder mit Erkältungskrankheiten behandelt. „Durch die schlechten hygienischen Bedingungen breitet sich die Krätze unter den Menschen aus“, erzählt sie und zeigt Fotos von Betroffenen. Durch tagelange Märsche hätten viele der Patienten auch mit Fußproblemen zu kämpfen. Für diese Menschen haben Rose Hansen und die anderen Teammitglieder aber nicht nur eine Behandlung, sondern auch tröstende Worte parat. „Manche kommen auch nur, um etwas zu Schnacken, das ist für uns in Ordnung“, sagt sie.

Trotz der Ausnahmesituation, in der sich viele der Flüchtlinge befinden, haben sich bleibende Kontakte entwickelt. So erzählt Rose Hansen mit einem Strahlen im Gesicht von einer pakistanischen Familie, mit der sie auch heute noch übers Internet kommuniziert. „Als ich sie kennenlernte, haben sie in einer Ruine in Müll und Dreck gelebt. Heute wohnen sie in einem Apartment.“ Aber auch die nicht so schönen Erlebnisse bleiben ihr im Gedächtnis. „Wir haben nur durch Zufall einen obdachlosen Mann behandelt, dessen Beine bis zu den Knien voller Geschwüre waren. Da frage ich mich, wie so etwas passieren kann. Das löst bei mir Wut aus“, sagt sie.

Die Behandlung bei „DocMobile“ ist für die Flüchtlinge kostenlos. Die Teammitglieder arbeiten auf eigene Kosten. Trotzdem ist die Hilfsorganisation auf Spenden angewiesen. „Für die Unterhaltung des Wagens und die benötigten Medikamente“, erzählt Rose Hansen. Auch sie will sich weiter engagieren. „Ich werde so lange weitermachen, bis ich nicht mehr gebraucht werde.“ Bis dahin sitzt sie auf gepackten Koffern – denn der nächste Einsatz ist schon in Planung.

>Wer mehr über die Arbeit von „DocMobile“ erfahren oder sie unterstützen möchte, findet weitere Informationen im Internet www.docmobile.org oder bei Facebook: DocMobile-MedicalHelp e.V.

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 30.Aug.2017 | 14:14 Uhr