Schleswig/Schuby : Unternehmertag will Mut machen

erstellt am 02.Nov.2017 | 14:51 Uhr

Der Schleswiger Geschäftsstellenleiter Stefan Wesemann hatte frische Zahlen der Industrie- und Handelskammer mitgebracht. Demnach bewerten einer aktuellen Umfrage zufolge 90 Prozent der Unternehmer im Kammerbezirk Flensburg ihre derzeitige Lage als befriedigend oder gut. Und immerhin 86 Prozent schätzen auch die Aussichten für die Zukunft als mindestens befriedigend ein. Die Stimmung in der hiesigen Wirtschaft ist gut, Wesemann sprach von einem „stabilen Aufschwung“. Beste Voraussetzungen also für den 4. Schleswiger Unternehmertag, der am Freitag, 17. November, ab 13.30 Uhr unter Federführung des Stadtmarketings in der A.P.-Møller-Schule stattfindet. Gestern stellten die Organisatoren das Programm im Interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) Schleswig-Schuby vor.

Der Ort war nicht von ungefähr gewählt worden. Er passe zum Motto des Unternehmertags „Investieren im echten Norden – ganz oben“, sagte Wesemann. Denn: „Das Interkommunale Gewerbegebiet ist ein Zeichen für Investitionen.“ Und mit dem Hüsbyer Gartenbauer Sven Schnoor wird auch ein Firmenchef beim Unternehmertag auf dem Podium sitzen, der sich bald im IKG ansiedeln wird.

Dass bislang erst zwei Grundstücke in dem Gewerbegebiet verkauft worden sind – außer Schnoor hat sich die Großbäckerei Harry-Brot ein Areal gesichert und errichtet dort ein Logistikzentrum – ficht die Verantwortlichen nicht an. „Solche Prozesse dauern eben Zeit“, meint Bürgermeister Arthur Christiansen: Entscheidend sei, dass die Kommunen für die Wirtschaft Flächen vorhielten.

Für den Unternehmertag verspricht Burkhard Otzen, Prokurist der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wireg, „ein spannendes Programm“. So wird zu den Teilnehmern unter anderen Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sprechen. Vor allem aber solle die Veranstaltung den Unternehmern die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen. In vier Workshops gebe es zudem die Möglichkeit, sich neues Wissen anzueignen. So wird l Christian Grau, Inhaber von Sport-Tiedje, Europas größter Anbieter von Heimfitnessgeräten, erläutern, wie man Produkte online erfolgreich handeln kann. Stefan Wesemann sagt: „Wir wollen Mut machen, motivieren und Möglichkeiten aufzeigen.“

Beim Unternehmertag vor zwei Jahren wurden 180 Teilnehmer gezählt. Für die aktuelle Veranstaltung liegen bereits 120 Anmeldungen vor.