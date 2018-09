Galloway-Herde auf Holnis : Unter Rindern: Kleiner Hirsch sucht Anschluss

Auf der Halbinsel Holnis lebt ein junger Damhirsch mit einer Rinderherde zusammen – ganz so wie „Sven“ im Stiftungsland Schäferhaus.

von Matthias Kirsch

04. September 2018, 17:13 Uhr

Glücksburg | Ein Hirsch, der mit einer Rinderherde zusammenlebt – Naturfreunde rund um Flensburg denken da natürlich sofort an „Sven“ den Rothirsch, der seit mehreren Jahren mit den Galloways durch das Stiftungsland Schäferhaus streift.

Jetzt hat „Sven“ praktisch einen kleinen Ableger bekommen: Auf der anderen Seite von Flensburg, auf der Halbinsel Holnis, hat sich ein junger Damhirsch einer kleinen Herde aus Angler Rindern und Galloways angeschlossen. Der wohl erst knapp über ein Jahr alte so genannte Spießer mit seinem kleinen Geweih grast mittlerweile entspannt mit den Rindern, die neben dem zierlichen Hirsch wie Kolosse wirken. Gelegentlich beschnuppert man sich oder liegt entspannt gemeinsam im Gras.

Gerd Kämmer von der Schleswiger Biolandwirtschafts-Genossenschaft Bunde Wischen freut sich über den Neuzuwachs auf der Weide – und er hat ja bereits Erfahrung mit Hirschen: Sowohl die Galloway-Rinder in Schäferhaus als auch die Herde auf Holnis gehören Bunde Wischen. „Als ich den Spießer vor etwa vier Wochen das erste Mal gesehen habe, war er noch ziemlich schreckhaft und hat sofort Reißaus genommen, wenn ich in die Nähe kam“, erinnert er sich. Das ist jetzt anders: Inzwischen nähert das Tier sich Kämmer und auch ruhig stehen bleibenden Spaziergängern im Schutz der Herde bis auf 15 Meter.

Warum der junge Hirsch Anschluss an die Herde auf der Weide im Norden der Halbinsel, direkt an der Flensburger Förde, gesucht hat, weiß auch Kämmer nicht – aber etwas Gutes hat es für ihn, hofft der Landwirt: „Seit dem 1. September ist die Schonzeit für Damwild zu Ende. Es wäre doch schön, wenn die Jäger den Hirsch in diesem Jahr verschonen würden.“ Zumal Kämmer es nicht gern sähe, wenn der Hirsch inmitten der Herde erschossen würde.

Ersatzfamilie: Rothirsch Sven lebt unter Rindern (Archiv):

Solche Sorgen hat „Sven“ nicht – jedenfalls solange er im Stiftungsland westlich von Flensburg bleibt. Auf diesen Flächen der Stiftung Naturschutz darf im Gegensatz zu Holnis nur mit eigens ausgestellten Begehungsscheinen gejagt werden. Also kann sich der mittlerweile mit einem kräftigen Geweih ausgestattete „Sven“, der den Sommer anderswo verbracht hat und vor 14 Tagen plötzlich wieder da war, in diesen Wochen voll der Brunft widmen. „Ein Besuch dort lohnt sich im Moment auf jeden Fall, am besten kurz vor der Dämmerung“, sagt Kämmer. „Dann ist ‚Svens‘ Röhren gut zu hören – manchmal jagt er sogar die mächtigen Galloway-Bullen über die Wiese.“ Echte Konkurrenten oder gar Hirschkühe gibt es im Stiftungsland ja nicht.