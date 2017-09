Schleswig : Unfallflucht vor dem Polizeirevier

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

von shz.de

erstellt am 20.Sep.2017 | 18:39 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich direkt vor ihrer eigenen Tür ereignete: Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr rammte ein grüner Audi vor dem Polizeirevier in der Friedrich-Ebert-Straße einen schwarzen Mazda MX5, der am Straßenrand parkte. Der Audi kam aus Richtung der Schubystraße. Am Madza entstand nach Polizeiangaben „ein nicht unerheblicher Sachschaden“. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer des grünen Audi machen können, melden sich im Polizeirevier unter Telefon 0 46 21/8 43 11.