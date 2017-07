Ellingstedt : Unfall mit acht Leichtverletzten - Straßensperrung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

In Ellingstedt hat sich am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr ein Verkehrsunfall mit acht verletzten Personen ereignet. Ein mit sieben Personen besetzter Kleinbus wollte die Kreuzung Langacker/K39 überqueren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah der Fahrer dabei einen vorfahrtberechtigten Pkw, der aus Richtung Schleswig kam. Dieser fuhr in die Seite des Busses, der daraufhin in ein Maisfeld geschleudert wurde. Der Pkw drehte sich um die eigene Achse. Dessen Fahrer sowie alle Businsassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es waren fünf Rettungswagen sowie eine Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr hat zudem den Kreuzungsbereich von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Nach rund anderthalb Stunden war die Fahrbahn wieder frei.

von shz.de

erstellt am 11.Jul.2017 | 16:24 Uhr