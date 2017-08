Handewitt bei Flensburg : Unfall auf der B200 bei Haurup Hoffnung – Zwei Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Auf der B200 an der Kreuzung Haurup Hoffnung kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu einem schweren Unfall mit zwei verletzen Frauen. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte vor Ort wollte eine 83-jährige Opel-Fahrerin über die Kreuzung in Richtung Oberster, dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin, die von Flensburg in Richtung Wanderup unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Augenzeugen und Ersthelfer alarmierten die Rettungsleitstelle. Laut ersten Alarmierungen musste davon ausgegangen werden, dass die am Unfall beteiligten Personen im Wagen eingeklemmt waren. Dies stellte sich als falsch heraus. Die 53-jährige Audi-Fahrerin konnte ohne Verletzungen das Auto verlassen, während die Opel-Fahrerin von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde.

Während der Rettungsmaßnahmen wurde der Verkehr umgeleitet.

von Sebastian Iwersen

erstellt am 06.Aug.2017 | 09:54 Uhr