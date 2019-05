Haithabu und Danewerk : Unesco-Titel feiert ersten Geburtstag

Ein Jahr nach Auszeichnung der archäologischen Stätten sollen die Menschen in Haithabu und am Danewerk zusammenkommen.

07. Mai 2019, 08:41 Uhr

Dannewerk | Im Sommer 2018 erhielten die archäologischen Stätten von Haithabu und Danewerk mit dem Unesco-Welterbetitel internationale Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ein Jahr später, am Sonntag, 30. Juni, soll dieses Ereignis gefeiert werden. Zu den Organisatoren des Festes zählen unter anderem Vertreter der Archäologie, der Museen, der umliegenden Gemeinden, der Verein Haithabu-Dannewerk und der Tourismus-Verband Ostseefjord Schlei GmbH. „Viele Menschen wissen nicht, welchen Schatz sie vor der Haustür haben. Unser Ziel ist es, das Denkmal in die Köpfe der Menschen zu bringen“, sagt Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH (OFS), und Haddebys Amtsdirektor Ralf Federsen ergänzt: „Früher diente das Danewerk der Ausgrenzung und der Abwehr. Heute ist es ein Denkmal für Gemeinschaft und friedliches Miteinander. Und das wollen wir gemeinsam feiern.“

Das Festprogramm startet zwischen 10 und 15 Uhr mit vielen Angeboten, die den archäologischen Wert des Denkmals erklären sollen: Hierfür bieten die Gemeinden Hollingstedt, Ellingstedt, Dannewerk, Busdorf, Schaalby, Windeby und Fleckeby, die Stadt Schleswig und die Museen in Dannewerk, Haithabu und das Stadtmuseum in Schleswig vielfältige Angeboten für Groß und Klein an. So gibt es archäologische Führungen – auch an den nicht so bekannten Abschnitten des Danewerks, Programm für Kinder, Vorführungen, Bogenschießen, musikalische Unterhaltung und gastronomische Leckerbissen. Den Besuchern steht ein kostenloser Shuttle-Service zur Verfügung, um zwischen den einzelnen Stätten und Angeboten zu pendeln. Zudem lädt die OFS dazu ein, die Geschichte des Welterbes im Rahmen zweier Radtouren näher kennenzulernen.

Ab 16 Uhr findet eine zentrale Feier am Gelände des Wikingermuseums in Haithabu statt. Eingeläutet wird diese ab 15.15 Uhr durch die Bildung einer Menschenkette auf dem Halbkreiswall von Haithabu als Symbol der deutsch-dänischen und europäischen Vereinigung. Zu dieser Kette wird auch Ministerpräsident Daniel Günther erwartet, der anschließend die offizielle Urkunde für die Anerkennung der Welterbestätte in Empfang nehmen wird.

Im Anschluss folgt das musikalische Programm ab 17.15 Uhr am Gelände neben dem Halbkreiswall in Busdorf: Vier Bands bieten den Besuchern Live-Musi. Mit dabei sind die Musiker Blum und Haugaard aus Dänemark, Helene Nissen aus Hollingstedt, die Sheeps-E-Band aus Schleswig sowie „Von Dü“ aus Dänemark. Der Eintritt ist frei. Parkplätze rund um das Wikinger-Museum sowie am Gelände des Busdorfer Kreisels der Kreisstraße in Wedelspang/Brekendorfer Landstraße in Busdorf sind eingerichtet. Besucher sollten den Shuttle-Service nutzen.