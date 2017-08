Erntezeit : Und täglich grüßt die Wetter-App

vergrößern 1 von 1 Foto: org (2) 1 von 1

Wenn Landwirt Hans Marxen morgens aufsteht, wirft er erst einmal einen Blick ins Internet. In dieser Jahreszeit ist er ein früher Stammgast bei wetter.de und beim dänischen Wetterdienst. Marxen ist auf der Suche nach gutem Wetter. Gerste und Raps hat er bereits eingefahren, aber mehr als die Hälfte seines Weizens steht noch auf den Feldern. Und der muss nun dringend rein. „Wir brauchen noch drei, vier oder fünf Erntetage, dann sind wir damit durch“, sagt der Landwirt, „aber das dauert noch mindestens bis zum Ende der nächsten Woche.“

Warum diese Skepsis? Es regnet doch gar nicht – und vor wenigen Tagen brannte die Sonne doch noch vom Himmel. „Nach einem Regentag braucht das Getreide zwei bis drei trockene Tage, um auch nur annähernd den richtigen Wert zu erreichen“, erklärt der Fachmann. Am Morgen nach dem letzten Regen hatte er gemessen: Der Weizen zeigte noch einen Wert von 23 Prozent Feuchtigkeit – verkaufen kann er erst bei 14,5. Auch zum Ernten und Dreschen ist das noch viel zu feucht. Darum wartet er auf besseres Wetter.

Der 48-jährige Hans Marxen betreibt in Boren/Ketelsby einen Hof, auf dem er mit der Zucht und Mast von Schweinen und Solarenergie sein Geld verdient. Das Getreide, vor allem der Weizen, wird an die Tiere verfüttert – und die nahe gelegene Biogasanlage beheizt den gesamten Hof. Die Abwärme nutzt er zudem, um sein Getreide zu trocknen. Das ist allemal günstiger als diese Arbeit vom Landhandel erledigen zu lassen. Da werden gut und gerne drei Euro pro hundert Kilo fällig. „Bei einem Verkaufspreis von 15 Euro ist das schon eine Menge“, sagt Marxen.

Dass ihm Regen zurzeit überhaupt nicht in den Kram passt, hat mehrere Gründe. Die Nässe kann nämlich auch zu Qualitätseinbußen und Pilzbefall führen. Und wenn nicht rechtzeitig geerntet wird, kann er die geplante Fruchtfolge nicht einhalten – so ein Hof ist ein kompliziertes Gebilde. „Da drüben“, sagt Marxen und zeigt auf ein noch nicht abgeerntetes Weizenfeld hinter dem Hof, „wollte ich eigentlich in der nächsten Woche die Rapsbestellung machen. Aber das wird knapp.“

Marxen ist stolz darauf, dass er einen fast geschlossenen Kreislauf geschaffen hat. Ob es sich wirklich lohnt, das Futter für die Schweine selbst anzubauen, kann er nicht mit Zahlen belegen. „Immerhin fällt der Zwischenhandel weg. Ich weiß aber auch, dass ich für die Tiere beste Qualität produziere, die ich für den Preis nicht kaufen könnte. Also denke ich, dass es sich lohnt.“

Die großflächigen Solarpaneele überall bezeichnet der Landwirt als einfachsten Weg, um Geld zu verdienen. Und sie haben ihm über die Runden geholfen, als die Preise für Schweinefleisch über Jahre in den Keller gesackt waren. „Noch ein Jahr länger, dann hätte ich ernsthaft überlegen müssen, ob ich die Mast aufgebe“, verrät er. Diese Sorgen allerdings sind seit vergangenem Jahr vorüber, die Preise sind gestiegen, pro Jahr verlassen 5000 Schweine seinen Hof. 500 gehen an eine Landschlachterei in Lindaunis, der Rest an größere Schlachtbetriebe.

Marxen führt den Hof inzwischen seit 26 Jahren, die ersten sieben Jahre als Pächter, danach als Eigentümer. Das Wetter nimmt in jedem Jahr großen Einfluss auf seine Arbeit. Aufregen kann er sich darüber allerdings schon lange nicht mehr: „Mal gibt es Regen, dann zu viel Sonne oder Sturm. So ist das eben. Und es war schon immer so.“

In diesem Jahr hat er knapp 100 Doppelzentner Gerste und Weizen pro Hektar produziert, damit ist er zufrieden. Mit dem Raps nicht, da waren es nur 37 Doppelzentner. Für Hans Marxen ist das kein Grund, zur Besorgnis. Sein Motto: „Man kriegt das Glück eben nicht immer an allen Enden zu fassen.“

von Gero Trittmaack

erstellt am 19.Aug.2017 | 08:30 Uhr