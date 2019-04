Vandalismus in Selk : Unbekannte zerstören Weidentunnel

Erst vor zwei Wochen hatten Eltern den Weidentunnel am Selker Spielplatz angepflanzt.

von Christina Weiß

24. April 2019, 16:52 Uhr

Selk | Die Freude über den Weidentunnel währte nicht lange: Unbekannte Täter haben das kunstvolle Geflecht am Dienstagnachmittag offenbar mutwillig zerstört. Erst vor zwei Wochen hatte eine Elterngruppe um Steffi Sämann und Kristina Buchholz den Spielplatz gesäubert und auf Vordermann gebracht, die neuen Spielgeräte und auch einen Weidentunnel installiert. Täglich haben sich die Eltern mit den Kindern dort getroffen, um die eingepflanzten Setzlinge zu wässern, damit diese besser anwachsen. So auch am Dienstagnachmittag. Nun sind die Weidenzweige abgeknickt und zerstört. „Das ist alles sehr ärgerlich und völlig sinnlos“, sagt Steffi Sämann. Bürgermeister Thilo Kohlberg hat Anzeige erstattet. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei in Busdorf unter Telefon 04621/32953.